Mercato : Hugo Ekitike sur les tablettes de l’AS Roma

Avec l’annonce du départ de Kylian Mbappé, le PSG prépare d’ores et déjà une nouveau chapitre en se concentrant sur le mercato estival 2024. Une période qui devrait médiatiquement être occupée par le champion du monde 2018 et d’autres gros dossiers pour le remplacer. Cependant, d’autres dossier seront à surveiller sous les cieux parisiens.

Arrivé en provenance du Stade de Reims au Paris Saint-Germain contre 30 millions d’euros à l’été 2022, Hugo Ekitike n’est jamais parvenu à s’imposer dans l’effectif Rouge & Bleu ultra concurrentiel. En 33 matchs disputés toutes compétitions confondues, l’attaquant de 21 ans compte 4 buts et 4 passes décisives. Après le fiasco qu’a été son cas lors du mercato estival 2023, le joueur s’est retrouvé placardisé sous les ordres de Luis Enrique. En ce sens, à l’occasion du mercato hivernal 2024, Hugo Ekitike, en prêt, prend la direction de l’Eintracht Francfort. En Allemagne, à ce stade, le joueur encore sous contrat avec le PSG jusqu’en 2027, compte 9 rencontres (TCC) pour une petite passe décisive. Un bilan statistique et un temps de jeu (246 minutes au total) qui illustrent les difficultés d’adaptation dans un club et un championnat où beaucoup le voyaient briller. Cependant, le joueur garde une belle cote en Europe. En effet, du côté de l’AS Roma, Hugo Ekitike serait « l’un des talents les plus suivis ces derniers mois » selon la Gazzetta dello Sport.

L’actuel cinquième de Série doit anticiper le futur départ de Romelu Lukaku. L’international belge, trop cher pour l’AS Roma, devrait retourner à Chelsea pour envisager la suite de sa carrière. C’est ainsi que les dirigeants romains espèrent s’appuyer sur leurs bonnes relations avec leurs homologues du Paris Saint-Germain pour avancer sur la piste les menant à Hugo Ekitike. Après les dossiers Georginio Wijnaldum, Leandro Paredes, ou encore Renato Sanches, les deux clubs pourraient ficeler un nouveau deal dans les prochains mois.