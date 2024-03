A un peu plus de quatre mois de son ouverture, le mercato estival 2024 est d’ores et déjà dans toutes les têtes au PSG. Afin d’entamer celui-ci, le nom de Joshua Kimmich revient sur la table. S’il a été l’une des piste du club de la capitale au cours du mois de janvier dernier, l’international allemand devrait à nouveau animer la prochaine fenêtre du marché des transferts.

Entre les mauvais résultats, sa mauvaise relations avec Thomas Tuchel et les changements successifs dans la direction de son club, Joshua Kimmich semble être en pleine réflexion quant à son avenir sous les cieux bavarois et ce, depuis le mois de janvier dernier. En ce sens, l’Allemand a vu son nom être associé au PSG. En effet, à la recherche d’un milieu de terrain capable d’être une plus value balle aux pieds et à la relance, Luis Enrique serait on ne peut plus favorable à l’arrivée de Joshua Kimmich. Cependant, l’opération n’a pas aboutie en janvier dernier et le Bayern Munich a acté des changements qui pourraient rebattre les cartes. L’ancien directeur sportif bavarois, Christopher Freund, a laissé sa place à l’ancien du BVB, Max Eberl, et la direction de l’actuel second de Bundesliga a acté le départ à la fin de la saison de Thomas Tuchel. Afin de palier de le futur départ de ce dernier, le nom de Xabi Alonso fait office de priorité. L’Espagnol, qui a été le coéquipier de Kimmich pendant deux saisons pourrait être un atout afin de garder l’international allemand dans les rangs bavarois. C’est dans ce contexte, qu’à un an de la fin de son contrat, que Joshua Kimmich arrive à un tournant de sa carrière. L’opportunité de poursuivre avec le Bayern Munich pour qui il joue depuis 2015. A 29 ans, le latéral droit reconverti milieu de terrain est très attaché à la ville de Munich, et vient d’y faire construire sa maison, selon Le Parisien.

La concurrence pour le PSG

Cependant, malgré les changements actés et à venir du côté du Bayern Munich, les prétendants ne se feront pas prier. En effet, le Paris Saint-Germain semble rester à l’affut, toujours selon les informations du Parisien. Le club de la capitale pourrait devoir faire face à la concurrence de la Premier League. Nos confrères britanniques de Sky Sport affirmaient cette semaine que Joshua Kimmich ne ferait pas du PSG sa priorité en cas de départ, ajoutant que plusieurs clubs d’outre-Manche seront dans la course.