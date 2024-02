Depuis l’annonce du départ de Kylian Mbappé, le PSG voit les pistes se multiplier pour renforcer les rangs Rouge & Bleu. Parmi elles, le nom de Joshua Kimmich revient avec insistance et ce dossier prend de l’ampleur aujourd’hui.

Pour le compte de la 22e journée de Bundesliga, le Bayern Munich s’est incliné 3-2 sur la pelouse de Bochum. Une défaite face à l’actuel 11e du championnat d’Allemagne qui met Joshua Kimmich et les siens à la seconde position, à huit longueurs derrière le Bayer Leverkusen. Au cours de celle-ci, le milieu de terrain allemand a cédé sa place à Bryan Zaragoza à la 63e minute de jeu. Un choix fait par Thomas Tuchel qui aurait fortement déplu au principal intéressé. A tel point qu’une vive discussion aurait éclatée entre le numéro 6 bavarois et Zsolt Löw, adjoint de l’ancien coach du PSG. C’est en tous cas ce qu’affirme différents médias allemands qui expliquent que la scène se serait déroulé sur le chemin menant au vestiaire après le coup de sifflet final. La discussion a failli en venir aux mains. Au micro de Sky Sport, le président du directoire bavarois, Jan-Christian Dreesen est revenu sur cet épisode : « Josh a dû être peu fâché d’être remplacé, mais c’est normal« . Sur le même sujet, Thomas Tuchel s’est lui aussi exprimé : « Je sais ce qu’il s’est passé mais je n’ai pas à en parler publiquement. C’est le vestiaire, il y a de l’émotion, ça ne veut rien dire. Il s’agit d’un incident normal après une défaite« , a-t-il déclaré en conférence de presse après la défaite de ses joueurs à Bochum.

Une décision actée pour Kimmich ?

En ce sens, et en plus des informations qui émanent depuis ce mercato d’hiver, la piste menant Joshua Kimmich au Paris Saint-Germain prend davantage d’épaisseur. En effet, selon les information de nos confrères allemands de BILD, le lien entre Joshua Kimmich et Thomas Tuchel serait rompu. La conséquence directe des résultats actuels du Bayern Munich et de cette relation entre le coach et son joueur ? Ce dernier souhaiterait quitter l’été prochain. Une information qui se suffira à elle même pour envoyer le joueur du côté du PSG durant les longues semaines restantes jusqu’au prochain mercato estival.