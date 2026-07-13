Mercato – Kang-in Lee à l’Atlético de Madrid, c’est imminent

Lee Kang-in faisait partie des joueurs du PSG susceptibles de quitter les Rouge & Bleu. L’international sud-coréen se rapproche d’une arrivée à l’Atlético de Madrid.

Arrivé au PSG durant le mercato estival 2023, Kang-in Lee n’a jamais réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable au sein du onze de Luis Enrique. Présent dans la rotation du coach espagnol, il a été précieux de nombreuses fois, comme lors de la Supercoupe d’Europe remportée contre Tottenham (2-2, 4 t.a.b. à 3). Souhaitant obtenir un temps de jeu plus conséquent, il avait demandé un départ à ses dirigeants, comme Gonçalo Ramos, qui a signé à l’AC Milan.

Il aurait passé sa visite médicale en Corée du Sud

Déjà intéressé l’été dernier et cet hiver, l’Atlético de Madrid n’a pas lâché le dossier de l’international sud-coréen. Selon les dernières rumeurs, un accord aurait été trouvé entre le PSG et le club madrilène pour un transfert de 40 millions d’euros. Selon les informations du média coréen Chosun relayées par Mundo Deportivo, Kang-in Lee aurait passé sa visite médicale avec l’Atlético de Madrid la semaine dernière en Corée du Sud. Le docteur José María Villalón, directeur médical de l’Atlético de Madrid, était en Corée du Sud pour animer des conférences et aurait donc profité de sa présence dans le pays asiatique, où Kang-in Lee passe ses vacances, pour effectuer les examens médicaux préalables à la signature de son futur contrat. Le média coréen indique que l’officialisation du transfert ne devrait plus trop tarder. Éliminé en phase de poules de la Coupe du monde, Kang-in Lee est encore en vacances jusqu’au 18 juillet. À l’issue de ces dernières, il devrait effectuer sa reprise du côté de Madrid, indique Chosun. Ce dernier conclut en indiquant que la transaction devrait s’élever à 35 millions d’euros plus cinq millions de bonus.