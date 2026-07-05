Mercato PSG : Lee Kang-In à l’Atlético, on en est où ?

Lee Kang-In à l’Atlético, un transfert annoncé depuis un moment, mais qui peine à se concrétiser. Les deux clubs discutent apparemment toujours du prix.

Avant de bouger concrètement sur le mercato, le Paris Saint-Germain attend de finaliser plusieurs départs. Et après Gonçalo Ramos, le prochain sur la liste devrait être Lee Kang-In. Mieux, les Rouge et Bleu savent déjà par qui le Sud-Coréen sera remplacé en la personne de Maghnes Akliouche. Mais encore faut-il trouver un accord avec l’Atlético. Ce qui ne semble pas être une mince affaire.

L’Atlético peine à convaincre le PSG pour Lee Kang-In

Pourtant, le joueur de 25 ans possède un accord avec les Colchoneros jusqu’en 2031, comme Matteo Moretto le confirme une fois encore. Le journaliste de Marca précise également que les deux clubs sont bien dans la dernière ligne droite des discussions pour Lee Kang-In. Le but madrilène étant de boucler ce transfert le plus rapidement possible.

On le sait, le jeu du mercato peut parfois s’éterniser. Mais ce qui est surprenant, c’est le temps que prend cet accord à se finaliser. Car oui, l’écart entre l’offre de l’Atlético et les attentes du PSG graviterait entre 5 et 10 millions d’euros, avec un package qui pourrait atteindre les 35 millions d’euros au global. Maghnes Akliouche est, lui, estimé à environ 50 millions d’euros par l’AS Monaco.