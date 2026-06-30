Le PSG officialise le transfert record de Gonçalo Ramos

C’était pressenti, c’est désormais officiel : Gonçalo Ramos n’est plus un joueur du PSG.

L’accord est annoncé depuis plusieurs jours désormais : Gonçalo Ramos est un joueur de l’AC Milan. Le buteur Portugais, après trois ans dans la capitale française, s’est envolé pour un nouveau défie où il espère pouvoir jouir d’une place de titulaire. Via son compte X, les Rouge et Bleu ont d’ailleurs officialisé la chose : « Gonçalo Ramos rejoint l’AC Milan. Après trois saisons et pas moins de 12 trophées remportés, dont deux Ligue des Champions, Gonçalo Ramos s’engage avec l’AC Milan dans le cadre d’un transfert définitif. Le Paris Saint-Germain remercie Gonçalo Ramos pour son professionnalisme, son engagement et sa contribution aux nombreux succès du club et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. »

Les mots forts de Gonçalo Ramos après son départ du PSG

Gonçalo Ramos rejoint l'AC Milan.



Après trois saisons passées au Paris Saint-Germain et pas moins de 12 trophées remportés dont deux Ligue des champions consécutives, Gonçalo Ramos s’engage avec l’AC Milan, dans le cadre d’un transfert définitif.



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Pour rappel, c’est une vente record que vient de réaliser le PSG puisque ce transfert rapportera pas moins de 75 millions d’euros aux caisses rouge et bleu. De son côté, Gonçalo Ramos s’est également exprimé après cette officialisation. L’occasion pour lui de délivrer un message très touchant.

« Aujourd’hui, je pars, mais je laisse une partie de mon cœur dans ce club. Le PSG restera toujours une maison pour moi et je garderai la fierté d’avoir contribué à écrire un chapitre de son Histoire. Merci pour tout. Paris occupera toujours une place particulière dans mon cœur et celui de ma famille. »