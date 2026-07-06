[MAJ] Mercato PSG – Accord trouvé avec l’Atlético pour le transfert de Lee Kang-In

Sur le départ, Lee Kang-In est proche de quitter le PSG pour rejoindre l’Atlético de Madrid. Les deux clubs ont trouvé un accord pour la vente du Sud-Coréen.

Si la Coupe du monde occupe encore l’actualité, le PSG travaille toujours en coulisses sur son effectif de la saison 2026-2027. Au rayon des départs, le club de la capitale continue de trouver des portes de sortie pour plusieurs de ses joueurs. Si les prêts de Renato Marin et Gabriel Moscardo sont proches d’être bouclés, la direction parisienne travaille aussi sur le transfert de Lee Kang-In depuis plusieurs semaines.

Le PSG va récupérer 40M€ bonus compris

Désireux de quitter les doubles champions d’Europe afin de bénéficier d’un temps de jeu plus conséquent, le Sud-Coréen, sous contrat jusqu’en 2028 avec les Rouge & Bleu, est proche d’un retour en Liga, après avoir évolué à Valence et à Majorque. En effet, depuis plusieurs semaines, l’Atlético de Madrid travaille sur l’arrivée du joueur de 25 ans. Après de longues discussions entre les différentes parties, le dossier serait sur le point d’être bouclé. Selon les dernières informations de Fabrizio Romano, les derniers détails sont en cours de finalisation en vue du transfert de Lee Kang-In chez les Colchoneros. L’équipe de Diego Simeone souhaite rapidement conclure l’accord pour la venue du numéro 19 parisien, précise le spécialiste du mercato. Après Gonçalo Ramos, transféré à l’AC Milan pour un montant record, Lee Kang-In devrait être la deuxième vente du PSG lors de ce mercato.

[MAJ] Une information confirmée par les journalistes Rubén Uría et Marc Mechenoua. L’Atlético de Madrid est sur le point de boucler le transfert de Lee Kang-In pour un montant de 40 M€ bonus compris (35 M€ + 5 M€). Une belle opération pour les Rouge & Bleu, qui avaient recruté le Sud-Coréen pour 22 M€ à l’été 2023. De son côté, l’ancien joueur de Majorque est déjà tombé d’accord pour un contrat de cinq ans avec le club madrilène, soit jusqu’en juin 2031. Avec le départ déjà officialisé Gonçalo Ramos (75 M€) et les ventes à venir de Lee Kang-In (40 M€) et Randal Kolo Muani (40 M€), le PSG va engranger près de 150 M€, comme le rapporte le journaliste de Onze Mondial, Marc Mechenoua.

🚨🔴⚪️ Kang-in Lee and Atlético Madrid, deal at final stages with Paris Saint-Germain.



Final details being sorted and then time for here we go, Atléti want to close the agreement shortly. pic.twitter.com/0q2qatB3Jh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2026