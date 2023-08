Cela ne fait plus guère de doute, Ousmane Dembélé sera bientôt un joueur du PSG. La faute, selon la presse catalane, à des exigences apparemment trop élevées du clan de l’ancien rennais.

C’est un gros coup que le PSG va prochainement boucler avec la venue d’Ousmane Dembélé. Le joueur est arrivé à Paris et y paraphera très bientôt son contrat de cinq saisons. Les Rouge et Bleu ont, eux, levé la clause libératoire du Tricolore d’un montant de 50 millions d’euros. À un an de la fin de son contrat, Ousmane Dembélé va donc quitter la Catalogne. Et à en croire les informations de Sport, le Barça aurait, avant ce départ acté, rejeté la demande faite par Moussa Sissoko, son agent, pour prolonger.

🗣️ "Le PSG représente quelque chose pour Dembélé. Il fait toujours des choix de carrière dans des clubs qui représentent quelque chose pour lui. C'est important. Il parlait régulièrement du PSG" ❤️💙



[Julien Stéphan sur @RTLFrance via @BaptisteDurieux] pic.twitter.com/IIGMlGZ5k6 — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 4, 2023

Le Barça aurait snobé Ousmane Dembélé

Alors, info ou intox, mais Sport indique que Dembélé aurait fait une demande financière jugée comme « indécente » par les Blaugranas. Il aurait apparemment réclamé un salaire de 20 millions d’euros bruts par an, soit, peu ou prou, ce qu’il devrait percevoir au PSG, au sein d’un bail de cinq saisons. Soit une somme totale de 100 millions d’euros. Xavi, ainsi que Joan Laporta, se seraient, pour leur part, montrés déçus par cette requête… Une requête repoussée en bloc par le board barcelonais qui ne l’aurait même pas considéré.