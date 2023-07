Mercato : L’AS Roma pousse pour Renato Sanches

Le mercato du Paris Saint-Germain progresse, dans le sens des arrivées comme des départs. Si El Chadaille Bitshiabu a officiellement quitté le club de la capitale ce matin, d’autres joueur pourraient être amenés à partir, à l’image de Mauro Icardi, Leandro Paredes ou encore Renato Sanches. Concernant le Portugais, l’AS Roma porte un sérieux intérêt sur le milieu de terrain et aurait entamé les discussions avec le PSG.

Arrivé dans la capitale l’été dernier, Renato Sanches sort d’une saison ponctuée de blessures et mauvaises prestations, un exercice 2022/23 à oublier pour le joueur, mais aussi pour le club de la capitale. En effet, le Paris Saint-Germain n’est pas certain de vouloir conserver le milieu de terrain Portugais, après une saison où ce dernier a raté 19 rencontres pour cause de blessures. Malgré son contrat courant jusqu’en juin 2027, le Golden Boy 2016 pourrait être amené à quitte la ville lumière, plusieurs clubs européens avaient montrés leur intérêt pour l’international de la Seleçao Portuguesa, mais l’un d’entre eux ressortait davantage du lot : l’AS Roma. De son côté, Renato Sanches avait affirmé ses envies de rester dans le club parisien, à l’occasion d’un Tweet où il se projetait sur la saison 2023/24 avec les Rouge & Bleu. Cependant, le club romain de José Mourinho avance dans le dossier.

En effet, comme le révèle le journaliste italien, Gianluca Di Marzio, des contacts entre le Paris Saint-Germain et l’AS Roma ont eu lieu concernant Renato Sanches. Le pensionnaire de Serie A a également sondé le joueur pour connaître la faisabilité du mouvement. Le sixième du championnat italien cette saison souhaite renforcer son milieu de terrain après avoir signé un milieu de terrain (Houssem Aouar), et deux défenseurs (Evan Ndicka et Ramsus Kristensen), et le Portugais du PSG apparaît être la piste prioritaire de La Lupa dans cette optique. Cependant, la Roma serait seulement intéressée par un prêt, et attend donc l’ouverture du club parisien pour répondre positivement à cette attente. Si oui, le mouvement pourrait se faire rapidement d’après Di Marzio.

L’information est par ailleurs confirmée par Le Parisien et Benjamin Quarez. Le dossier serait poussé par José Mourinho, actuel coach du finaliste de l’Europa League 2023. Le Paris Saint-Germain ne fermerait pas la porte et serait même enclin à laisser partir le Portugais, à condition qu’une offre intéressante soit proposée par la Roma.