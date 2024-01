Mercato – L’avenir d’Hugo Ekitike se joue entre deux clubs

Mis de côté par le PSG depuis le début de la saison, Hugo Ekitike devrait plier bagages dès cet hiver. Son avenir se joue entre deux clubs, l’un en Allemagne et l’autre en Angleterre.

Entre Wolverhampton et Francfort

Il a refusé d’être inclus dans le deal de Randal Kolo Muani l’été dernier. Cette fois-ci, le joueur de 21 ans n’a plus le choix, il doit partir. Wolverhampton et Francfort sont les clubs les plus chauds pour accueillir l’attaquant français. Le club allemand s’intéresse au profil du joueur depuis l’été dernier et souhaiterait toujours l’acquérir.

L’objectif, recruter deux attaquants. Et justement, le premier a déjà été trouvé. Il s’agit de Sasa Kalajdzic, l’attaquant autrichien prêté par… Wolverhampton. Exprès pour faire de la place à Hugo Ekitike ? En tout cas, le club anglais constitue la piste la plus chaude, comme l’avait révélé hier Djaameel_ sur Twitter.

Wolverhampton veut doubler tous les prétendants sur le dossier même si Ekitike n’a pas encore pris de décision. À noter que le transfert de l’attaquant parisien est aussi conditionné par le dossier Arnaud Kalimuendo. Ce dernier a trouvé un accord avec Francfort, selon Florian Plettenberg, journaliste de Sky.

Il ne manque plus qu’un accord avec Rennes pour boucler la transaction. Par ailleurs, Jorge Mendes possède une relation étroite avec Wolverhampton et Luis Campos. De quoi faciliter un éventuel transfert du côté de l’Angleterre.