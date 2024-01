S’il est sans doute l’un des dossiers les plus chauds de ce mercato d’hiver du PSG jusque-là, Nordi Mukiele pourrait bel et bien plier bagage pour la seconde partie de la saison, au moins. En effet, le Bayern Munich continue d’insister auprès du club de la capitale pour s’attacher les services du défenseur français.

Le dossier Hugo Ekitike semblait avoir été érigé comme une priorité à l’occasion de ce mercato hivernal 2024 du PSG dans le sens des départs. Cependant, selon dernières informations parues dans la presse en France et en Allemagne, le joueur le plus proche de quitter le Paris Saint-Germain serait Nordi Mukiele. Une opération qui devrait davantage affaiblir la défense de Luis Enrique déjà privée de Milan Skriniar, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes blessés, mais aussi d’Achraf Hakimi pour les prochaines semaines, qui a rejoint sa sélection nationale du Maroc pour disputer la CAN 2024 en Côte d’Ivoire. Dans ce dossier Nordi Mukiele, notre confrère pour Sky Sport en Allemagne, Florian Plettenberg, affirme ce jeudi que le Bayern Munich pousse toujours auprès du PSG pour s’attacher les services de son défenseur français. Pour aller au terme de cette piste, les dirigeants bavarois seraient en négociations concrètes autour d’un prêt avec option d’achat. Cette dernière pourrait s’élever à 25 millions d’euros à en croire les dernières informations avancées par nos confères français de L’Equipe.

🔴 Négociations CONCRÈTES entre le PSG et le Bayern Munich pour un prêt avec option d'achat de Nordi Mukiele 🗣️

Le joueur souhaite rejoindre le Bayern et attend l’accord entre les 2 clubs ⏳🇫🇷



[@Plettigoal] pic.twitter.com/lSEA7PkVMk — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 11, 2024 Twitter : @CanalSupporters

Le Paris Saint-Germain semblait tout de même posé comme condition pour se séparer de Nordi Mukiele, de lui trouver un remplaçant. Cependant, si aucun nom ne se détache pour le moment pour venir renforcer l’arrière garde Rouge & Bleu, le transfert de l’ancien du RB Leipzig prend de l’ampleur. Le joueur de son côté, toujours selon Florian Plettenberg, aurait d’ores et déjà accepté les conditions proposées par le Bayern Munich, et serait dans l’attente d’un accord entre les deux clubs.