Mercato – Le Bayern Munich vise Mukiele et a déjà fait une offre

Le Bayern Munich est à la recherche d’un défenseur. Le club allemand cible Nordi Mukiele pour renforcer ce secteur. Sauf que le Paris Saint-Germain n’a pas en tête de le vendre.

Le PSG vendeur à une condition

Comme l’a annoncé L’Équipe, le Bayern Munich a entamé des discussions avec le PSG pour obtenir Nordi Mukiele. Cela fait déjà plusieurs semaines que les Munichois s’intéressent à son profil. Ils font même du joueur une priorité cet hiver. La direction du Bayern Munich espère un prêt avec option d’achat d’un montant de 25 millions d’euros. Pour rappel, le joueur avait été acheté 12 millions d’euros par le club de la capitale à l’été 2022.

L’absence de Skriniar pour quelques mois (blessure) et d’Achraf Hakim pour quelques semaines (CAN), pousse le PSG à vouloir garder Nordi Mukiele. L’Équipe explique que le joueur est apprécié dans l’effectif et que sa polyvalence peut grandement aider le club jusqu’a la fin de la saison. Les Rouge & Bleu ne sont pas définitivement fermé à un départ. Tout dépend si Luis Campos arrive à trouver un remplaçant d’ici-là.

À voir aussi : US Revel / PSG : les compositions probables

Le journaliste de RMC Sport, Fabrice Hawkins, a même avancé que le Bayern Munich a formulé une offre de transfert sec, légèrement supérieure à 20 millions d’euros. Mais la position du PSG est claire : pas de vente si le joueur n’est pas remplacé. Cette information confirme donc celle de L’Équipe. Le Paris Saint-Germain n’est pas vendeur sauf si la condition précédemment citée se réalise. Le journaliste ajoute que le PSG est en recherche d’un défenseur central et regarde aussi les opportunités au milieu de terrain.

Nouveau son de cloche avec France Bleu, qui annonce que le PSG va refuser l’offre de prêt avec option d’achat du Bayern Munich. Le média ajoute que Nordi Mukiele est considéré comme un « très bon joueur » de l’effectif, selon un proche du dossier. Les informations fusent concernant le dossier Mukiele mais rien de concret pour le moment. La situation du joueur évoluera en fonction des opportunités de marché. Tout peut donc se passer d’ici la fin du mois de janvier.