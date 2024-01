Mercato : Le casting débute pour la défense du PSG !

Le mercato d’hiver du PSG s’annonce bien plus agité que prévu, notamment pour son secteur défensif. En effet, avec les retours compliqués de Presnel Kimpembe et Nuno Mendes, conjugués à la blessure de Milan Skriniar et au départ d’Achraf Hakimi à la CAN, Luis Campos serait sur le coup pour du renfort défensif.

L’état de la défense du PSG ne va pas pour s’améliorer. Si Milan Skriniar devrait rester à l’infirmerie pour au moins 4 mois après sa blessure à la cheville qui devrait engendrer une opération, Luis Enrique pourrait voir sa défense s’affaiblir à nouveau avec le départ de Nordi Mukiele. Le numéro 26 du PSG serait sur les tablettes du Bayern Munich et l’intérêt serait réciproque selon les dernières informations de Fabrizio Romano. Cependant, dans le cadre de cette opération, le club de la capitale reste maître des négociations et donc du destin de son défenseur polyvalent. C’est en ce sens qu’en plus de l’arrivée de Lucas Beraldo, l’arrière garde Rouge & Bleu pourrait se renforcer une nouvelle fois en ce mois de janvier et Luis Campos serait sur le coup. C’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères du site Foot Mercato qui avancent plusieurs noms qui font l’objet d’un intérêt du Paris Saint-Germain.

Le premier nom du casting évoqué est celui de Kevin Danso, défenseur central du RC Lens. Foot Mercato affirme pour cette piste : « Il y a bien eu une approche, de manières indirectes, mais le RC Lens a fait savoir que son défenseur était intransférable. Le club nordiste avait déjà su résister aux nombreuses avances durant le mercato estival« . Dans le nord de la France, la piste menant à Leny Yoro est également évoquée. Le défenseur central du LOSC n’est pas le seul défenseur de Ligue 1 Uber Eats suivi par Luis Campos, puisque Jean-Clair Todibo, suivi par plusieurs cadors de Premier League, est également annoncé sur les tablettes du PSG. Si les pistes se multiplient, le mercato d’hiver devrait vraisemblablement être synonyme de chantier pour la défense du Paris Saint-Germain.