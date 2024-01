Mercato : Le LOSC à la recherche du remplaçant de Leny Yoro

Dans sa quête de renfort défensif, le PSG fonce sur Leny Yoro. Le jeune défenseur du LOSC semble être une réelle cible du club de la capitale qui dispose d’un argument non négligeable dans ce dossier : Jorge Mendes. L’agent portugais s’occupe des intérêts du joueur de 18 ans.

Le mercato d’hiver du PSG s’est a pris une tournure non attendue dès le début de ce mois de janvier. Avec l’arrivée de Lucas Beraldo en provenance de Sao Paulo, la défense de Luis Enrique pensait suffisamment se renforcer. C’était sans compter sur la blessure de Milan Skriniar, qui s’ajoute aux retours difficiles de Presnel Kimpembe et Nuno Mendes, à l’envie de départ de Nordi Mukiele et à l’absence d’Achraf Hakimi pour la CAN 2023. Autant de paramètres à prendre en compte qui font de la défense du Paris Saint-Germain un véritable chantier. C’est en ce sens que le nom de Leny Yoro s’est retrouvé étroitement lié au club de la capitale pour un transfert dès cet hiver. Sous contrat avec le LOSC jusqu’en 2025, les dirigeants du club du nord de la France pourraient avoir compris que leur joyaux ne prolongerait pas au-delà, et seraient donc ouverts à l’idée de céder leur défenseur de 18 ans dès cet hiver. Cependant, il faudra pour les Dogues trouver un remplaçant afin de pouvoir se projeter sur la faisabilité de cette opération. Pour cela, une pièce maîtresse pourrait faciliter le deal : Jorge Mendes.

L’agent portugais, en plus d’entretenir de bonnes relations avec le PSG et plus particulièrement Luis Campos, est celui qui s’occupe des intérêts de Leny Yoro. Par ailleurs, et selon les informations de Foot Mercato, Jorge Mendes travaillerait activement pour trouver un remplaçant à Leny Yoro du côté du LOSC, et ainsi permettre aux deux clubs d’avancer sur le transfert. Toujours selon la même source, les discussions auraient bien avancé et le prix pour l’opération ne devrait pas être un frein. Du côté du joueur de 18 ans, l’idée de rejoindre la capitale semble désormais ne plus faire de doute, à tel point qu’il aurait déjà échangé avec certains joueurs du Paris Saint-Germain. Si le dossier ne va pas à son terme, il pourrait refaire surface pour l’été prochain.

[MAJ]

Pour aller au terme de l’opération dès cet hiver, le PSG serait activement à la recherche du meilleur montage financier. C’est ce qu’ajoute notre confrère pour RMC Sport, Fabrice Hawkins, qui explique que le prêt avec option d’achat est sur la table. Le joueur semble bel et bien sensible à l’intérêt du club de la capitale, et Jorge Mendes pilote le dossier. Fabrice Hawkins affirme en conclusion : « Paris va faire le forcing jusqu’à la fin du mercato« .