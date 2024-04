Avec le départ annoncé de Kylian Mbappé, les dirigeants du PSG se montreront actifs afin de le remplacer. C’est dans ce contexte que plusieurs joueurs sont associés au club de la capitale, mais c’est le nom de Victor Osimhen qui revient avec insistance. Une piste qui sera coûteuse pour le Paris Saint-Germain.

Le dossier du remplaçant de Kylian Mbappé sera nul doute celui qui occupera le plus les esprits au PSG. Outre l’aspect sportif à prendre nécessairement en compte, avoir une figure de proue est également important pour le projet du club de la capitale. Les noms de joueurs tels que Mohamed Salah, Rafael Leao ou encore Victor Osimhen sont ainsi liés au Paris Saint-Germain. Selon les derniers échos en date, l’attaquant Nigérian rêverait de revêtir la tunique Rouge & Bleu dès la saison prochaine et occuper une place qui sera laissé vacante par Kylian Mbappé. Si l’intérêt semble réciproque, le dossier ne sera pas aussi simple pour les dirigeants du PSG. En effet, selon nos confrères italiens de la Corriere dello Sport, la clause de libération associée au contrat de Victor Osimhen avec Naples s’élèverait à 130 millions d’euros. Malgré les volonté de départ de son joueur, le président napolitain, Aurelio De Laurentiis, serait fidèle à lui-même dans ce dossier et se montrerait intransigeant en attendant un chèque de 130 millions d’euros.

Intransigeance et concurrence

En plus de l’inflexibilité du président de l’actuel huitième de Série A, le PSG pourrait faire face à une véritable concurrence. En effet, toujours selon la Corriere dello Sport, en Premier League, trois prétendants pointent le bout de leur nez : Chelsea, Arsenal, et Manchester United. Si Luis Campos souhaite à nouveau travailler avec Victor Osimhen, le conseiller du football du Paris Saint-Germain devra se montrer convaincant pour qu’Aurelio De Laurentiis libère Victor Osimhen de ses deux dernières années de contrat avec Naples.