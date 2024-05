Pour le prochain mercato estival, le marché des attaquants devrait une nouvelle fois être un rude champ de bataille. Pour le PSG, la priorité sera de trouver la meilleure formule pour remplacer Kylian Mbappé.

Pour ce qui s’annonce être le dossier de l’été pour le Paris Saint-Germain sur le prochain mercato estival, le nom de Victor Osimhen revient avec insistance. En effet, aux yeux des dirigeants parisiens, l’attaquant international nigérian semble être l’élément idoine pour palier le futur départ de Kylian Mbappé. A 25 ans, le Napolitain reste sous contrat avec son club jusqu’en 2026, et le club de la capitale devra batailler s’il souhaite s’attacher ses services. En effet, si Gianluca Di Marzio, journaliste italien spécialiste du mercato, a affirmé ces dernières heures que le PSG serait prêt à entamer des négociations avec Naples, d’autres confrères transalpins ajoutent leurs informations. C’est selon La Gazzetta dello Sport que le club de la capitale aurait d’ores et déjà avancé ses pions, et chercherait par ailleurs à étaler le paiement afin d’amortir du mieux possible un transfert qui pourrait être très onéreux. Cependant, outre l’aspect financier, les dirigeants Rouge & Bleu devront se défaire d’une concurrence féroce.

Victor Osimhen, entre Paris et Londres ?

En effet, si le marché des attaquants reste compliqué ces dernières saisons, Chelsea en a bien conscience, et ne compte pas faciliter la tâche au PSG. Le club londonien, également dans la course pour Victor Osimhen, serait prêt à poser une offre solide sur la table. Cette dernière, selon les informations d’Il Matino, pourrait être de 80 millions d’euros + le transfert de Romelu Lukaku + un jeune joueur. Pour convaincre le Nigérian, les Blues serait prêts à lui offrir un salaire supérieur à 10 millions d’euros par an. Concentré sur l’aspect sportif en cette fin de saison, le Paris Saint-Germain, une fois 2023/2024 terminé, pourrait voir en Victor Osimhen un véritable feuilleton estival.