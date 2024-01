Mercato : Le PSG et Wolverhampton d’accord pour Noah Lemina

Les derniers échos de la presse affirment que le PSG a clôturé son mercato hivernal, dans le sens des arrivées. Ainsi, des départs pourraient encore se faire dans les deux prochains et dernier jours du marché des transferts de ce mois de janvier.

Après les signatures officielles de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, le PSG ne devrait plus enregistrer de nouvelles arrivées. C’est en tous cas ce qu’affirme Julien Froment, journaliste pour Radio France, qui avance la satisfaction des dirigeants parisiens de leur effectif actuel. Cependant, dans le sens des départs, des mouvements pourraient encore se faire. Une information qui va dans le sens de celle de Santi Aouna, journalise pour Foot Mercato. Ce dernier affirme aujourd’hui que Noah Lemina pourrait traverser la Manche et rejoindre Wolverhampton. En effet, le Paris Saint-Germain et le club de Premier League auraient trouvé un accord pour un prêt avec option d’achat. A ce stade de l’opération, il ne manquerait plus que l’accord du joueur afin de le voir trouver un point de chute après son prêt compliqué du côté de la Sampdoria. En rejoignant les Wolves, le titi parisien aura l’occasion d’évoluer aux côtés de son frère, Mario Lemina. Un paramètre qui pourrait pousser le jeune ailier de 18 ans à prendre sa décision et donner son accord.

Outre cet accord avec Wolverhampton, Noah Lemina dispose des intérêts d’Amiens, Le Mans et Stuttgart. Cependant, Foot Mercato avance que « tout laisse indiquer qu’un accord total devrait être rapidement trouvé« , pour un prêt avec option d’achat du côté du sixième de Premier League. Un écho qui va dans le même sens que les informations des spécialistes du mercato que sont Fabrizio Romano et David Ornstein. Les journalistes Italien et Britannique affirment également que l’accord est trouvé entre les dirigeants du PSG et leurs homologues de Wolverhampton pour le prêt associé à une option d’achat de 2,5 millions d’euros. Noah Lemina serait donc sur le point de filer chez les Wolves.