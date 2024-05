Mercato – Le PSG intéressé par Diant Ramaj ?

Titulaire indiscutable dans les buts du PSG, Gianluigi Donnarumma réalise une bonne saison sous le maillot Rouge & Bleu. Avec le départ de Keylor Navas, le PSG pourrait tout de même recruter un gardien cet été.

Actuellement, le PSG possède cinq gardiens dans ses rangs. Gianluigi Donnarumma est le titulaire indiscutable, alors que Keylor Navas et Arnau Tenas se sont partagés les minutes quand l’international italien n’était pas disponible ou soufflait. Victime d’un grave accident de cheval il y a presque un an, Sergio Rico a été autorisé à reprendre et suit actuellement un programme de réathlétisation alors qu’Alexandre Letellier est toujours présent. Ces trois derniers arrivent en fin de contrat le 30 juin prochain. Si l’international costaricain devait s’en aller, les deux autres ne connaissent pas encore son avenir.

Le PSG l’a observé à plusieurs reprises ces derniers mois

Malgré la présence de nombreux gardiens dans son effectif, le PSG n’écarte pas la possibilité de s’offrir un nouveau portier lors du mercato estival. Selon les informations du journaliste pour Sky Sport Deutschland, Florian Plettenberg, le PSG suivrait de près la situation de Diant Ramaj, actuel dernier rempart de l’Ajax Amsterdam. Ce dernier a été observé à plusieurs reprises par le PSG ces derniers mois. Florian Plettenbeg indique qu’il n’y a pas de contact direct ni de négations à ce stade. Cela pourrait devenir un sujet tardif cet été, alors que le PSG recherche un nouveau gardien habile et talentueux comme Ramaj (22 ans). Actuellement blessé, il devrait faire son retour d’ici deux à trois semaines. Satisfait de son rendement, le club néerlandais aimerait le conserver, lui qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2028. Le journaliste conclut en expliquant que le natif de Stuttgart est valorisé à 25 millions d’euros.