Mercato : Le PSG manque deux gros dossiers

Au cours de ce mercato hivernal, de nombreuses pistes ont vu le jour autour du PSG. Les dirigeants du club de la capitale ont dû composer avec deux grosses tuiles : la blessure de Milan Skriniar, et celle de la potentielle recrue, Gabriel Moscardo. Cependant, le renfort peine à arriver.

Avec l’arrivée de Lucas Beraldo en provenance de Sao Paulo, la défense du PSG était censée être un dossier fermé. Cependant, la blessure de Milan Skriniar, le départ à la CAN d’Achraf Hakimi et les velléités de départ de Nordi Mukiele ont changé la donne. Par ailleurs, au milieu de terrain, les méformes des uns et des autres ont poussé les dirigeants du Paris Saint-Germain à se pencher sur la piste les menant à Gabriel Moscardo. Cependant, au cours de la visite médicale du jeune brésilien de 18 ans, un blessure au pied gauche lui a été décelé, ce qui retarde grandement son recrutement, et sa mise à disponibilité si l’opération va à son terme. Une situation qui pousse le club de la capitale à revoir ses plans pour ce mois de janvier 2024 en pensant à d’autres pistes, et du renfort, en défense et/ou au milieu de terrain. C’est en ce sens que de nombreuses pistes ont pullulé sur le marché des transferts pour le PSG. Parmi elles, Bruno Guimaraes et Joshua Kimmich.

Si les derniers échos de la presse internationale faisaient écho d’un véritable intérêt du Paris Saint-Germain pour les joueurs de Newcastle et du Bayern Munich, aucun de ces deux transferts ne devraient se faire. En effet, notre confrères britannique Ben Jacobs affirme qu’aucune discussion n’est en cours ou prévue entre le PSG et les Magpies concernant un mouvement pour Bruno Guimaraes pour ce mercato d’hiver. Une information que confirme le twittos bien informé @Djaameel_ : « Il ne viendra pas ». Ce dernier s’avance également sur la piste Joshua Kimmich en affirmant : « Oui, il y avait un vrai intérêt fondé, mais comme pour Bruno Guimaraes, il ne viendra pas cet hiver« . A deux semaines de la fin du mercato hivernal, le PSG devra donc se pencher sur d’autres pistes s’il souhaite du renfort cet hiver.