Mercato : Le PSG ne rêverait pas de Lamine Yamal

Avec l’arrivée de Luis Enrique, le PSG a tourné une page de son histoire récente en mettant fin à la politique des stars. La volonté de la direction sportive parisienne est de miser sur le collectif. Cependant, certains bruits de couloirs font état d’un rêve lointain des hautes sphères à Doha.

Après les passages de Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Kylian Mbappé ou encore Lionel Messi, le Paris Saint-Germain a mis fin à la politique des stars avec l’intronisation de Luis Enrique sur le banc. Le technicien espagnol a pour volonté première de miser sur le collectif, et ne pas avoir de tête d’affiche qui pourrait vampiriser la lumière et l’attention, mais aussi déstabiliser un collectif sur le plan sportif. Cependant, dans sa dernière vidéo en date, Romain Molina a affirmé que les propriétaires du PSG pourraient entraver cette nouvelle politique sportive afin de faire des folies pour … Lamine Yamal. En effet, le journaliste affirme que les hautes sphères à Doha feront tout un jour ou l’autre pour recruter l’ailier espagnol du FC Barcelone, dont l’entourage pourrait être problématique en Catalogne.

Cependant, un autre son de cloche résonne autour de cette rumeur. En effet, nos confrères de Foot Mercato soutiennent eux de leur côté que « cette rumeur est totalement infondée« . Le site d’information sur le football insiste : « Le PSG et Doha ne rêvent pas de Lamine Yamal et n’ont aucune intention de passer à l’action pour le natif d’Esplugues de Llobregat« .