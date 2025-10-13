Lamine Yamal
Image : Getty Images

Mercato : Le PSG ne rêverait pas de Lamine Yamal

Photo de Mehdi Houzirane Mehdi Houzirane13 octobre 2025

Avec l’arrivée de Luis Enrique, le PSG a tourné une page de son histoire récente en mettant fin à la politique des stars. La volonté de la direction sportive parisienne est de miser sur le collectif. Cependant, certains bruits de couloirs font état d’un rêve lointain des hautes sphères à Doha.

Après les passages de Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Kylian Mbappé ou encore Lionel Messi, le Paris Saint-Germain a mis fin à la politique des stars avec l’intronisation de Luis Enrique sur le banc. Le technicien espagnol a pour volonté première de miser sur le collectif, et ne pas avoir de tête d’affiche qui pourrait vampiriser la lumière et l’attention, mais aussi déstabiliser un collectif sur le plan sportif. Cependant, dans sa dernière vidéo en date, Romain Molina a affirmé que les propriétaires du PSG pourraient entraver cette nouvelle politique sportive afin de faire des folies pour … Lamine Yamal. En effet, le journaliste affirme que les hautes sphères à Doha feront tout un jour ou l’autre pour recruter l’ailier espagnol du FC Barcelone, dont l’entourage pourrait être problématique en Catalogne.

Cependant, un autre son de cloche résonne autour de cette rumeur. En effet, nos confrères de Foot Mercato soutiennent eux de leur côté que « cette rumeur est totalement infondée« . Le site d’information sur le football insiste : « Le PSG et Doha ne rêvent pas de Lamine Yamal et n’ont aucune intention de passer à l’action pour le natif d’Esplugues de Llobregat« .

YouTube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Mehdi Houzirane Mehdi Houzirane13 octobre 2025

Articles similaires

Luis enrique al khelaifi campos

Les valeurs marchandes des joueurs du PSG explosent !

13 octobre 2025
Paul Scholes

Un milieu du PSG parmi les favoris de Paul Scholes

13 octobre 2025
Alexandre Letellier

Anciens : Alexandre Letellier annonce sa retraite

13 octobre 2025
Aurélien Tchouaméni et Manu Koné

Le PSG prêt à piocher en Equipe de France pour renforcer son milieu de terrain ?

13 octobre 2025
Bouton retour en haut de la page