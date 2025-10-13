Un milieu du PSG parmi les favoris de Paul Scholes

Avec ses succès collectifs, le PSG attire les éloges sur ses individualités. Après Zinédine Zidane, c’est au tour de Paul Scholes de flatter un joueur parisien.

A l’image de la présence de 9 joueurs du PSG parmi les 30 du Ballon d’Or, le club de la capitale fait briller ses individualités, du moins assez pour gagner et attirer les éloges des plus grands de ce sport. Après Zinédine Zidane, c’est désormais Paul Scholes qui fait d’un joueur du Paris Saint-Germain un de ses joueurs du moment. La légende de Manchester United et de la sélection des Three Lions a récemment partagé en story Instagram un cliché de Pedri légendé : « Mon nouveau footballeur préféré« . Invité du podcast britannique The Good, The Bad & The Football, Paul Scholes a été interrogé à ce sujet, et a cité ses milieux de terrain préféré du moment : « Rodri, Vitinha, Alexis Mac Allister et Frenkie de Jong« .

Le numéro 17 du PSG, Vitinha, après avoir été cité par Zinédine Zidane, a donc l’honneur de faire parti des joueurs favoris du moment de Paul Scholes. Troisième au classement du Ballon d’Or 2025, le Portugais ne cesse d’être reconnu par ses pairs, ses supporters et les légende de ce sport.