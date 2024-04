Le PSG aura pour ambition au cours de l’été prochain de remplacer Kylian Mbappé sur le marché des transferts. Pour remplir cette mission, le nom de Victor Osimhen revient avec insistance. Pour s’attacher les services de l’attaquant de Naples, les dirigeants parisiens voient son prix comme une véritable barrière.

Le nom de Victor Osimhen ne cesse de faire couler de l’encre en Italie tant il est l’attaquant à la plus grosse valeur marchande de Série A. Pour chaque informations concernant son avenir, celles-ci sont unanimes : le Nigérian va quitter Naples. Outre son départ qui est affirmé par tous les médias italiens, la destination qui revient le plus est le Paris Saint-Germain. Cependant, le président Aurelio De Laurentiis pourrait se dresser comme un véritable obstacle à cette opération avec son inflexibilité sur les 130 millions d’euros attendus, correspondants au montant de la clause libératoire associée au contrat de Victor Osimhen. En ce sens, malgré la volonté claire de l’attaquant de 25 ans de rejoindre le PSG qu’avancent différents médias transalpins, le transfert pourrait être plus compliqué que prévu. En effet, en plus de l’aspect financier, la concurrence de Chelsea dans le dossier vient s’ajouter.

Afin d’alléger la facture au moment des négociations, le Paris Saint-Germain pourrait ajouter un de ses joueurs dans la balance selon la Gazzetta dello Sport. C’est en ce sens que le club de la capitale réfléchit à la faisabilité du transfert de Victor Osimhen. Le Napoli de son côté penserait à l’option Jonathan David du LOSC pour palier le départ de son attaquant.