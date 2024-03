Mercato : Le PSG surveille attentivement Joao Neves

Dans un Paris Sant-Germain encore trop faible au milieu de terrain, les dirigeants s’activent pour trouver les joueurs parfait pour le mercato d’été 2024. Dans les noms souvent cités, celui de Joao Neves se montre de plus en plus présent.

En vue du mercato estival qui arrive à grand pas et qui s’annonce mouvementé, les pistes commencent à se multiplier. Parmi-elles, le nom de Joao Neves revient souvent dans les discussions. En effet, selon O Jogo, Luis Campos apprécie beaucoup le joueur et surveille très attentivement la situation du milieu de terrain de Benfica. Mais le directeur sportif du Paris Saint-Germain n’est pas le seul sur sa piste. Toujours selon le média portugais, Manchester United, Chelsea, le Bayern Munich et aussi Liverpool suivent avec interêt le joueur de 19 ans.

Il faudra sortir le porte-monnaie…

Pour le moment, aucun club ne s’est encore avancé dans le dossier. Mais alors que les interêts ne manquent pas, le recrutement de Joao Neves peut freiner pour des raisons économiques. Le milieu de terrain portugais possède une clause libératoire à hauteur de 120 millions d’euros. Le Benfica Lisbonne a pour objectif de faire encore monter les enchères et souhaite négocier avec son agent, Jorge Mendes, pour augmenter la clause à 150 millions d’euros avant l’été. Si cette proposition était déjà posée sur la table cet hiver, le joueur sous contrat jusqu’en juin 2028 reste concentré sur le terrain et continue de performer.