Mercato – Le PSG vise le départ de deux joueurs

Le Paris Saint-Germain a déjà enregistré la venue de deux joueurs. Les deux pépites brésiliennes, Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo, sont parisiens. Il reste plus qu’une visite médicale pour les deux talents. Côté départ, le club de la capitale a deux priorités. Hugo Ekitike et Layvin Kurzawa sont invités à partir.

Le départ d’Hugo Ekitike, grande priorité du PSG

Hugo Ekitike et Layvin Kurzawa ne figurent pas dans les plans de Luis Enrique cette saison. Ils ont chacun joué 8 minutes et ne sont pas inscrits sur la liste pour la Ligue des Champions. D’autant plus que l’attaquant (600 000€/mois) et le défenseur (500 000€/mois) ont des salaires conséquents.

Il faut dégraisser la masse salariale du club, surtout avec l’arrivée des deux nouvelles recrues. Le Parisien écrit que le départ de ces deux joueurs est une priorité. C’est d’ailleurs le départ de l’ancien rémois qui est visé en priorité par le club selon le journaliste Bruno Salomon.

Le média français rappelle que les deux joueurs, sous contrat jusqu’en 2027 pour l’attaquant et jusqu’au 30 juin 2024 pour le latéral, sont en position de force dans les négociations. Après les nombreux refus de départ d‘Hugo Ekitike, il a été mis à l’écart du groupe et est en manque de rythme. West Ham, Crystal Palace ou encore l’OL s’étaient penchés sur son profil.

Mais entre son manque de temps de jeu et ses exigences salariales, rien n’est simple. Il garde néanmoins une belle cote en Angleterre et en Allemagne. Il reste jeune avec un beau potentiel et une expérience avec un vestiaire expérimenté. Il est estimé à 15 millions d’euros selon certains sites spécialisés, ajoute Le Parisien. Le prêt est la meilleure formule pour la direction parisienne.

En ce qui concerne Layvin Kurzawa, le profil n’est pas le même mais il vit la même situation que son compatriote. Estimé à 2,5/5 millions d’euros, le latéral gauche français peut signer ailleurs dès le 1er janvier. Le Parisien explique que si le joueur accepte une baise de son salaire, tout en sachant qu’il aura une prise à la signature élevée, des clubs de Ligue 1 pourraient s »intéresser à lui.

À part les deux joueurs cités dans cet article, Luis Enrique n’envisage pas d’autres départs. Des intentions de départs avaient été relevées du côté de Carlos Soler mais la direction parisienne a écarté cette option. Le média français a raison de rappeler que le coach espagnol aime changer de système. Conserver un effectif large est primordial pour lui.