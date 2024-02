Mercato : Le Real Madrid confiant pour une arrivée de Mbappé

Le PSG serait sur le point de perdre Kylian Mbappé et son mercato estival s’agite d’ores et déjà. En effet, jour après jour, les informations émanent et vont dans le même sens, le Français se dirige vers le Real Madrid.

Le Paris Saint-Germain, à peine le mercato hivernal terminé, semble se projeter sur la prochaine échéance du marché des transfert, en été. Une période qui sera guidée par le dossier qui fera certainement le plus couler d’encre dans la planète football, celui de Kylian Mbappé. Ce dernier semble se diriger vers le Real Madrid, un destin qui a tout d’une fatalité. Si les doutes étaient permis tant le dossier est complexe, la confiance règne aujourd’hui quant à une arrivée de l’attaquant français chez l’actuel leader de la Liga. C’est en tous cas ce qu’affirme Fabrizio Romano, qui explique que la confiance des dirigeants du Real Madrid a gagné le vestiaire des Merengues. Si la planète football, le PSG et le Real Madrid sont dans l’attente d’une annonce officielle de Kylian Mbappé, le journaliste italien spécialiste du mercato affirme que celle-ci se fera « très bientôt », bien avant les mois de juin et juillet. En coulisse, le club de la capitale espagnole travaille sur le dossier même si rien n’a encore été signé.

Le PSG s’y prépare

Sur le plan financier, le salaire de Kylian Mbappé au Real Madrid ne devrait pas atteindre celui qui lui a été proposé en 2022, toujours selon Fabrizio Romano. De son côté, le Paris Saint-Germain qui s’apprête à perdre un élément on ne peut plus important de son effectif et de son projet, aurait d’ores et déjà préparé son plan sans Kylian Mbappé. Dans une vidéo publié sur ses réseaux sociaux, Fabrizio Romano avance la piste d’un « top top » défenseur central, ou encore de renfort au milieu de terrain pour le PSG. Les dernières pistes évoquées dans la presse avancent les noms de Victor Osimhen et Rafael Leao pour remplacer Kylian Mbappé.