Mercato : Leny Yoro priorité du PSG pour cet hiver ?

Le PSG a comme priorité de renforcer sa défense cet hiver après des plans bousculés par différents paramètres. En effet, avec la blessure de Milan Skriniar, la velléités de départ de Nordi Mukiele ou encore le départ d’Achraf Hakimi pour la CAN, Luis Enrique fait face à un véritable casse-tête.

Au cours de cet hiver 2024, l’arrivée de Lucas Beraldo dans le groupe de Luis Enrique aurait pu suffire à renforcer une arrière garde qui n’est pas des plus sereines. Cependant, cette dernière a été fragilisée par la blessure de Milan Skriniar qui devrait être absent 3 mois après son opération à la cheville. Par ailleurs, Achraf Hakimi a rejoint, au début du mois de janvier, ses coéquipiers de la sélection du Maroc pour disputer la CAN 2023 qui se déroule actuellement en Côte d’Ivoire. Et le paramètre qui n’était certainement pas prévue dans les plans des dirigeants du Paris Saint-Germain : les velléités de départ de Nordi Mukiele, qui pourrait rejoindre le Bayern Munich dans le cadre d’un prêt avant la fin du mercato hivernal. C’est dans ce contexte et avec une part d’urgence que le club de la capitale s’est mis à la recherche de renforts en défense, ainsi, les pistes se multiplient. Si les noms de Kevin Danso, Diego Llorente, ou encore Leny Yoro sont associés au PSG, les dirigeants Rouge & Bleu auraient fait du jeune lillois leur priorité, dès cet hiver.

🚨 Leny Yoro est le GRAND OBJECTIF du PSG pour le mercato hivernal. Luis Campos fait TOUT SON POSSIBLE pour convaincre toutes les parties !

Le conseiller sportif a mis en stand-by les autres pistes à ce poste ✨🇫🇷



C’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères de Foot Mercato, qui précisent que Luis Campos, conseiller du football du club de la capitale aurait fait de Leny Yoro sa priorité. Le dirigeant portugais « continue de pousser pour une signature du défenseur central dès le mois de janvier« . Pour ce faire, l’ancien directeur sportif du LOSC userait de bons arguments notamment auprès du joueur directement mais aussi de sa famille. En parallèle de cette piste, celle menant à Diego Llorente est bel et bien active. Les collaborateurs de Luis Campos y travaillent activement, toujours selon Foot Mercato. Cependant, la priorité reste bien Leny Yoro. Dans ce dossier, le LOSC attendrait 50 millions d’euros pour libérer son défenseur central français de 18 ans.