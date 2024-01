Mercato : Les deux pistes qui se dégagent pour Hugo Ekitike

Le mercato d’hiver du PSG s’agite du côté des arrivées avec la multiplication de besoins et de pistes, mais les départs sera également à surveiller. Dans ce sens, le dossier Hugo Ekitike apparaît comme une priorité sur le bureau des dirigeants parisiens.

Au placard au Campus PSG depuis l’été dernier, Hugo Ekitike semble une priorité dans le sens des départs pour ce mercato hivernal. S’il ne bénéficie pas d’une vitrine sous les cieux parisiens avec ses 8 petites minutes (vs FC Lorient 0-0 ; J1) disputées depuis le début de la saison, la cote de l’attaquant de 21 ans reste intacte auprès de plusieurs écuries en Europe. En effet, en Allemagne, « Wolfsburg étudie la possibilité de faire venir l’attaquant en prêt payant sans option d’achat« , selon L’Equipe. Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2027 pourrait toutefois faire l’objet d’un prêt avec option d’achat en Premier League. Pour cette piste là, le nom d’Hugo Ekitike résonne du côté de Wolverhampton. L’actuel 11e championnat d’Angleterre vient donc faire concurrence à Wolfsburg dans ce dossier et serait prêt à attirer l’ancien du Stade de Reims en prêt associé à une option d’achat. Toujours selon les informations de nos confrères de L’Equipe, à ce stade du mercato hivernal, Wolfsburg et Wolverhampton sont les deux clubs les plus « pressants » pour faire venir Hugo Ekitike.