Mercato – L’offre importante d’Al-Hilal à Bernardo Silva

Même avant la finale de la Ligue des Champions, on a su que le Paris Saint-Germain misait sur Bernardo Silva. Après plus d’un mois la tendance est toujours la même mais le club de la capitale va devoir montrer des arguments solides pour enrôler le Portugais cet été. D’autant plus qu’Al-Hilal a déjà lancé la première offensive auprès de Manchester City.

50 millions d’euros de salaire annuel

70 millions d’euros, c’est la proposition faite par le club saoudien pour faire venir le milieu offensif. Une information de CBS et relayée par RMC Sport. Pour renforcer son offre, Al-Hilal est même prêt à payer le joueur de 28 ans 50 millions d’euros sur trois ans avec un package total de 220 millions d’euros au bout. Comme nous vous l’avons dit aujourd’hui, le PSG est prêt à surenchérir et devrait proposé un montant de 80 millions d’euros. Le joueur aurait fait du club de la capitale sa priorité. À deux ans de la fin de son contrat, Manchester City aimerait le prolonger. À noter que le FC Barcelone devrait être en difficulté sur ce dossier, manque de liquidités suffisantes.

