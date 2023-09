Mercato : Marco Verratti, à un pas d’Al Arabi

Le PSG continue de se montrer actif pour le mercato, et ce, dans le sens des départs. En effet, si le marché des transferts estival a fermé ses portes, le Qatar a encore la possibilité de réaliser des opérations. En ce sens, le championnat du Moyen-Orient serait sur le point de conclure un dossier avec le Paris Saint-Germain.

Annoncé sur les tablettes d’Al Arabi au Qatar, Marco Verratti voit son avenir au PSG s’assombrir davantage aujourd’hui. En effet, selon les informations de Fabrice Hawkins d’RMC Sport, l’Italien sera absent de la liste UEFA du Paris Saint-Germain. Un rebondissement qui est plus que parlant au sujet de l’avenir du numéro 6 parisien. Les dernières informations parvenues ce mercredi vont dans ce sens. En effet, toujours selon notre confrère Fabrice Hawkins, « Marco Verratti va quitter Paris sauf rebondissement« . Si les envies du joueur pouvaient un temps ralentir l’opération, le journaliste pour RMC Sport affirme que le milieu de terrain serait désormais enclin à rejoindre le Qatar et Al Arabi, à tel point que l’Italien aurait d’ores et déjà un accord avec le club de Moyen-Orient. Cependant, à ce stade, quelques détails reste à régler. Rien de suffisant pour empêcher le deal de se faire. Le spécialiste du mercato Fabrizio Romano va dans le même sens. Notre confrères italien affirme également qu’il ne reste que quelques détails à régler avant d’entrer dans la phase du fameux « here we go« .

Une page se tourne dans l'histoire du PSG avec le (très probable) départ de Marco Verratti 🦉🇮🇹



On rappelle que le petit italien est le 2e joueur à avoir disputé le plus de matchs au Paris Saint-Germain (416) pic.twitter.com/T5aOl3pewN — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 6, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Après plus d’une décennie en Rouge & Bleu, Marco Verratti devrait donc bel et bien prendre son envol et rejoindre le Qatar. Selon les dernières informations du Parisien, l’Italien n’entrerait pas dans les plans de Luis Enrique, qui reprocherait au milieu de terrain son hygiène de vie. En ce sens, cette nouvelle ère du Paris Saint-Germain devrait se faire sans un pilier de l’histoire récente du club de la capitale.