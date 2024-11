Dans une impasse au PSG, Milan Skriniar pourrait quitter le club de la capitale cet hiver. La Juventus Turin aurait fait de l’international slovaque sa priorité pour le mercato hivernal.

Arrivé au PSG durant le mercato estival 2023, Milan Skriniar a été un titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique pendant toute la première partie de saison 2023-2024 malgré des performances moyennes. Touché à la cheville en janvier 2024, il avait dû se faire opérer. Il a alors été absent trois mois. À son retour, il a perdu sa place et a très peu joué. Pas dans les plans du coach du PSG, il était invité à quitter le club de la capitale l’été dernier. Mais il n’a pas trouvé preneur.

A voir aussi : Skriniar : « Je ne suis pas content de cette situation au PSG »

Pas encore de contact entre les deux clubs

Depuis le début de la saison, il a participé à trois matches (201 minutes de jeu). Mais avec les retours de Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez et la présence de Marquinhos, Willian Pacho et Lucas Beraldo, il ne devrait pas beaucoup jouer dans les prochains mois. Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, Milan Skriniar pourrait quitter le club de la capitale cet hiver. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, la Juventus Turin aurait fait de l’ancien de l’Inter sa priorité. La Vieille Dame cherche un remplaçant à Bremer, qui s’est gravement blessé et qui ne rejouera pas de la saison. Le quotidien sportif italien indique que, pour le moment, il n’y a pas eu de contact entre les deux clubs, mais que la volonté de la Juve est de tenter le coup. Elle aimerait se faire prêter l’international slovaque avec une participation du PSG au paiement de son salaire