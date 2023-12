Mercato : Nordi Mukiele intéresse le Bayern Munich

Le Bayern Munich prépare son mercato hivernal et se penche sur le dossier Nordi Mukiele. Le Paris Saint-Germain ferme directement la porte au club bavarois.

Le Bayern Munich ne se trompe pas en attaquant le dossier Nordi Mukiele. Après 4 années passées au RB Leipzig, le Français connaît bien le Bundesliga, et les Allemand ne l’ont pas oublié. Avec la période de transferts au bout du nez, les dirigeants bavarois commencent à se renseigner sur les défenseurs centraux et latéraux sur le marché afin d’enfin trouver le successeur de Benjamin Pavard, désormais à l’Inter Milan, et aux blessures de Matthijs De Ligt et Bouna Sarr. Mais la piste Nordi Mukiele ne tiendra pas longtemps puisque le Paris Saint-Germain a rapidement fermé la porte. Selon le média Bild, le club de la capitale n’a pas voulu répondre positivement aux avances allemandes, le défenseur central n’est pas sur la liste des transferts.

Le PSG a besoin de Nordi Mukiele

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2027, Nordi Mukiele devrait prendre en envergure dans l’effectif parisien durant les prochaines semaines. De plus en plus à l’aise dans la défense, en rôle de latéral, ou même dans l’axe, le joueur de 26 ans se dévoile maintenant indispensable dans la rotation. De plus, Luis Enrique aura besoin de son homme au plus haut de sa forme pendant les mois de janvier et février, alors qu’Achraf Hakimi sera en Côte d’Ivoire pour jouer la Coupe d’Afrique des Nations 2024. Entre temps, le parisien pourra aussi profiter des différentes blessures dans la défense du PSG. En conclusion, Nordi Mukiele est plus que jamais sûr de passer les prochains mois à Paris.