Mercato – Pas de retour au PSG pour Xavi Simons cet été

Revenu au PSG l’été dernier mais prêté dans la foulée au RB Leipzig, Xavi Simons (21 ans) ne devrait pas revenir à Paris à l’issue de son prêt en Allemagne.

Après une très belle saison sous le maillot du PSV Eindhoven (48 matches, 22 buts, 9 passes décisives), Xavi Simons a vu le PSG lever une clause de son contrat pour le rapatrier en France contre six millions d’euros. Le milieu offensif néerlandais a signé un contrat de quatre ans avec les Rouge & Bleu, soit jusqu’en juin 2027. Dans la foulée de son retour au PSG, il a été prêté au RB Leipzig. En Allemagne, il performe encore avec neuf buts et quinze passes décisives en 42 matches toutes compétitions confondues. Prêté sans option d’achat, il ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait.

Un transfert définitif à Leipzig ?

Selon les informations de RMC Sport, une chose est sûre, il ne devrait pas revenir au PSG cet été. Le média sportif explique que l’international néerlandais n’est pas très chaud à l’idée de revenir à Paris et que du côté des dirigeants parisiens, on n’entend pas faire le forcing pour le convaincre de rester. Selon Fabrice Hawkins, le PSG négocie son transfert définitif au sein du club allemand. « Peu de détails ont pour l’instant filtré mais il est certain qu’il ne figurera pas dans l’effectif à disposition de Luis Enrique la saison prochaine. » Pourtant, le coach parisien apprécie beaucoup le profil de Xavi Simons. « Leipzig a une marge de manœuvre pour boucler son transfert et Xavi Simons, qui a aussi son mot à dire, pourrait donc être vendu durant le prochain mercato. À voir si ensuite le joueur reste en Allemagne, si le transfert a bien lieu comme c’est la tendance forte. » RMC Sport conclut en expliquant que des rumeurs d’un retour au FC Barcelone, le club dans lequel il a commencé sa formation, sous la forme d’un prêt, est difficile à imaginer pour l’heure. « Un transfert à Leipzig dans les prochaines semaines est l’hypothèse la plus probable. »