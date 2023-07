Mercato : Paulo Maldini a reçu une offre du PSG

Au cœur du feuilleton Kylian Mbappé, le PSG gère également d’autres dossiers. Si l’avenir du numéro 7 parisien reste incertain, il en va de même pour celui de Luis Campos. Paulo Maldini, légende et ex directeur technique de l’AC Milan aurait, en effet, reçu une offre du Paris Saint-Germain. Cependant, une autre offre venue de la sélection italienne serait aussi arrivée dans les courriers du quintuple champion d’Europe.

Le Paris Saint-Germain a beau avoir bouclé l’arrivée de sept recrues cet été, le club de la capitale s’est vite vu rattrapé par un dossier plus que bouillant : le bras de fer entre Kylian Mbappé et la direction parisienne. Si ce dossier fait la une de l’actualité Rouge & Bleu, d’autres affaires occupent les esprits des dirigeants du club. En effet, le PSG aurait fait une offre à un certain Paulo Maldini, légende de l’AC Milan et accessoirement directeur technique des Rossoneri entre 2019 et 2023. D’après Gianluca Di Marzio, journaliste italien spécialiste du mercato, l’ancien défenseur, quintuple vainqueur de la Ligue des Champions avec le club lombard, serait dans les plans du club de la capitale, après avoir été licencié par le club milanais il y a quelques semaines. Le poste en question n’est pas connu, mais nul doute qu’il pourrait s’agir d’un poste directif, comme celui occupé par Maldini chez le pensionnaire de Serie A. Cependant, l‘Italien aurait également reçu une offre de la Squadra Azurra, la sélection avec qui il a été capitaine à 74 reprises.

Si Luis Campos venait à quitter le club de la capitale, ce qui n’est pas d’actualité pour l’heure, il ne serait donc pas étonnant de voir le nom de Paulo Maldini ressortir du côté du Paris Saint-Germain. En 2019, le natif de Milan avait succédé à un certain Leonardo (ancien directeur sportif du PSG entre 2011 et 2013, puis entre 2019 et 2022) au poste de directeur technique du club de sa ville natale. A la fin de la saison 2022/23, l’AC Milan avait annoncé la fin de la mission de Maldini dans le club lombard, après quatre saisons passées dans la direction milanaise.

