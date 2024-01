À la recherche d’un défenseur central suite à la blessure de Milan Skriniar, le PSG a des vues sur Diego LLorente (AS Roma). Mais différents sons de cloche sont apparus dans les médias ces dernières heures.

Après l’arrivée de Lucas Beraldo, le PSG continue de chercher un nouvel élément pour renforcer son secteur défensif. Déjà privé depuis le début de saison de Presnel Kimpembe, Luis Enrique doit désormais composer sans Milan Skriniar, opéré en début de semaine de la cheville gauche. Ainsi, le board parisien prospecte en Europe pour trouver le profil idoine. Et ces derniers jours, un nom revient avec insistance : Diego LLorente. Le défenseur de 30 ans – prêté par Leeds United à l’AS Roma cette saison – intéresserait Luis Enrique, qui l’a déjà côtoyé en sélection d’Espagne.

Le PSG a une idée précise du profil de défenseur ciblé

Et selon les dernières informations de Foot Mercato, l’AS Roma serait prêt à casser le prêt de l’Espagnol de 30 ans. Cependant, le coach de la Louve, José Mourinho, souhaiterait trouver un remplaçant avant d’envisager de se séparer de Diego Llorente. De son côté, le joueur serait déterminé à l’idée de rejoindre le champion de France. Et son club, Leeds United, ne s’opposerait pas à un départ dans la capitale française. Mais Julien Froment apporte une vision différente dans ce dossier. En effet, le journaliste de Radio France rapporte que Diego Llorente n’a jamais été une option pour le PSG. Les Rouge & Bleu ont déjà une idée précise du style de défenseur recherché lors de cette période des transferts. Le board parisien est à la recherche d’un joueur grand, qui performe dans les relances et les duels aériens.

Ces derniers jours de nombreuses rumeurs sont apparues dans les médias comme Leny Yoro (LOSC), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Kevin Danso (RC Lens), Giorgio Scalvini (Atalanta Bergame), Alessandro Buongiorno (Torino) ou encore Jean-Claire Todibo (OGC Nice). À une quinzaine de jours de la fermeture du marché des transferts (le 31 janvier), le PSG devra rapidement accéléré son mercato à l’approche des grandes échéances.