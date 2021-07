La défenseure suédoise Amanda Ilestedt (28 ans) pourrait prochainement renforcer la section féminine du PSG. Depuis plusieurs jours le nom de la joueuse circule. Après le FC Rosengård, Turbine Potsdam et le FC Bayern, de nouveaux défis attendent la Suédoise.

“J’ai l’impression d’avoir bien fini mon cycle. J’ai toujours rêvé de gagner le championnat d’Allemagne, pouvoir le faire a été un plaisir absolument dingue. Je suis prête à relever de nouveaux défis. J’ai joué quatre ans en Allemagne et je me suis battu pour remporter ce titre. J’ai l’impression que nous avons une très bonne saison derrière nous et que nous avons réussi à gagner. Je me suis beaucoup amusée en Bavière mais je sens que je suis prête pour quelque chose de nouveau”, avait déclaré Amanda Ilestedt. Une façon d’ouvrir la porte à un départ. Vers le PSG ? “On verra bien, haha. J’ai décidé, mais malheureusement je ne peux pas en dire plus pour le moment”, répond la défenseure à Fotbollskanalen. “Il sera communiqué dans quel club je jouerai très bientôt.”