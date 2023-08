Invité à trouver une porte de sortie cet été, Hugo Ekitike a de nombreux prétendants intéressés par son profil et notamment l’AC Milan, à la recherche d’une doublure à Olivier Giroud.

Où jouera Hugo Ekitike lors de la saison 2023-2024 ? Malgré une tournée estivale de bonne facture au Japon (2 buts et 1 passe décisive), l’attaquant de 21 ans ne rentre pas dans les plans de Luis Enrique cette saison. Après un premier exercice compliqué sous le maillot parisien, l’ancien Rémois – sous contrat jusqu’en 2027 – pourrait vivre une expérience à l’étranger, sa deuxième après un prêt de six mois à Velje BK (Danemark) en 2020-2021. En effet, de nombreux clubs comme West Ham, l’Eintracht Francfort et l’AC Milan ont coché le nom du numéro 44 des Rouge & Bleu. Et selon les dernières informations de Gianluca Di Marzio, le club milanais a accéléré pour s’attacher les services du natif de Reims, au moins durant la saison en cours.

L’AC Milan ne voudrait pas inclure d’obligation d’achat

D’après le spécialiste du mercato, les Rossoneri discuteraient avec le PSG pour un prêt avec option d’achat d’Hugo Ekitike. Cependant, la formation de Serie A ne souhaiterait pas que cette option devienne obligatoire. De plus, en raison des émoluments importants du joueur au PSG, l’AC Milan voudrait que le club parisien prenne en charge une partie du salaire de l’attaquant de 21 ans. À la recherche d’une doublure à Olivier Giroud, le club milanais a donc coché les noms d’Hugo Ekitike et Armando Broja (Chelsea). À ce jour, le joueur du PSG semble être en haut de la liste pour renforcer le secteur offensif des demi-finalistes de la dernière édition de la Ligue des champions. Mais le club italien devra faire attention à la concurrence de West Ham. Le club londonien a grandement accéléré ces dernières heures dans ce dossier Hugo Ekitike.