Un accord trouvé dans les grandes lignes avec Chevalier ?

Le PSG pourrait changer de gardien cet été. Avec les désaccords pour la prolongation de contrat de Donnarumma, le PSG aurait accéléré dans le dossier Lucas Chevalier.

Encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma discute avec ses dirigeants pour une prolongation depuis plus d’un an. Mais les deux parties n’arrivent pas à trouver d’accord, notamment sur le salaire du portier italien. En parallèle, le PSG a sondé d’autres gardiens pour remplacer l’international italien, le club de la capitale ne souhaitant pas le voir partir libre dans un an. Un nom a souvent été avancé, celui de Lucas Chevalier.

Lille demande 40 millions d’euros pour son gardien

Actuel gardien de Lille, l’international français est une piste de longue date des dirigeants du PSG, même s’il n’y avait pas de concret dans ce dossier. Mais cela a changé ces derniers jours. En effet, selon les informations de L’Equipe, le PSG a entamé des démarches concrètes pour recruter le gardien, sous contrat avec le LOSC jusqu’en 2027. « Des discussions ont débuté il y a plusieurs jours autour d’un contrat de cinq ans pour le deuxième gardien de l’équipe de France. Un accord a même été trouvé dans les grandes lignes entre le joueur de 23 ans et les champions de France. Ce samedi, il ne restait que des détails à régler entre le club nordiste et le PSG. » Cette séquence devrait naturellement ouvrir des négociations avec Lille. Les dirigeants parisiens ne s’avancent pas à l’aveugle dans cette nouvelle étape : ils connaissent les exigences et la fermeté d’Olivier Létang lorsqu’il s’agit de vendre ses meilleurs éléments. Il faudra au moins 40 millions d’euros pour que le président lillois accepte de lâcher son gardien. Une somme déjà évoquée en interne à Paris et qui ne devrait poser aucun problème.

A voir aussi : Une offre venue de Turquie pour Gianluigi Donnarumma ?

Donnarumma a évoqué en privé l’idée d’un départ

Comme souvent dans ce type de dossier, ce seront les bonus, les options et les clauses qui devraient prendre le plus de temps à mettre sur papier. Lille s’attend au départ de son gardien et a déjà activé des pistes étrangères pour le remplacer, indique le quotidien sportif. « Voir Paris avancer aussi concrètement sur la signature de Lucas Chevalier n’a rien d’anodin pour Gianluigi Donnarumma. Au point mort depuis plusieurs mois, la prolongation de l’Italien – en fin de contrat en 2026 – n’a pas connu la moindre avancée depuis la fin de la Coupe du monde des clubs. Avant même la fin de saison européenne, le gardien avait déjà évoqué en privé l’idée d’un départ, malgré des déclarations publiques différentes. Manchester United et Manchester City, déjà présents début juin, sont toujours en course pour faire signer Donnarumma. Paris souhaite d’abord pouvoir sécuriser la signature de Chevalier avant de donner son feu vert au départ de son champion d’Europe« , conclut L’Equipe.