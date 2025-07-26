Une offre venue de Turquie pour Gianluigi Donnarumma ?

Alors que le flou entoure l’avenir de Gianluigi Donnarumma au PSG, lui qui a encore un an de contrat, Galatasaray voudrait s’offrir l’international italien.

Encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma négocie avec ses dirigeants depuis plus d’un an pour trouver un terrain d’entente pour une prolongation de contrat. Attaché au PSG et à la ville de Paris, le portier italien rappelle à chaque interview ou presque qu’il veut poursuivre sa carrière à Paris. Mais s’il n’arrive pas à trouver rapidement un accord, le PSG pourrait le mettre sur le marché pour ne pas le voir partir libre dans un an.

Une première offre a été formulée

Acteur majeur de la victoire du PSG en Ligue des champions, l’international italien (26 ans) attise les convoitises. Ces derniers temps, on évoquait Chelsea comme club intéressé. Mais selon les informations de Foot Mercato, il y aurait aussi Galatasaray. Le club turc souhaiterait profiter de l’incertitude planant sur ce bouillant dossier pour tenter d’enrôler Gianluigi Donnarumma, assure le média footballistique. « Dans cette optique, les pensionnaires du Rams Park ont formulé une offre pour le natif de Castellammare di Stabia. » Avec la vente du terrain qui accueillait jusqu’ici son centre d’entraînement pour 300 millions d’euros, Galatasaray pourrait proposer un salaire XXL au portier italien, lance Foot Mercato. Suffisant pour le convaincre de rejoindre le Bosphore ? Rien n’est moins sûr. Malgré un contexte incertain, Gianluigi Donnarumma ne cesse, en effet, de clamer son envie de rester chez les Rouge et Bleu, conclut le média footballistique.