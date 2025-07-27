PSG – La Juventus prépare une nouvelle offre pour Kolo Muani

De retour au PSG après un prêt de six mois à la Juventus Turin, Randal Kolo Muani voit le club turinois faire le forcing pour un nouveau prêt.

Pas dans les plans de Luis Enrique, Randal Kolo Muani a retrouvé des couleurs lors de son prêt de six mois du côté de la Juventus Turin (10 buts et 3 passes décisives en 22 matches). De retour à Paris où il s’entraîne avec le groupe Espoirs du PSG, l’international français espère poursuivre sa carrière du côté du Piémont. Cependant, la Juve ne parvient pas à convaincre les Rouge & Bleu.

Un prêt payant de 10M€ avec obligation d’achat de 40-45M€

Et selon les informations de la presse italienne, la Vieille Dame compte faire pencher la balance en sa faveur la semaine prochaine. À partir de lundi, la direction italienne va de nouveau entrer en contact avec leurs homologues parisiens et espère compter sur le joueur de 26 ans pour le stage d’entraînement à Herzogenaurach (Allemagne) samedi prochain, précise Tuttosport. Aucun plan B n’est envisagé pour renforcer l’attaque. La Juventus pourrait même changer son plan initial. La formation de Serie A espérait se servir de la vente de Dusan Vlahovic pour financer une partie du dossier Kolo Muani. Mais face à la concurrence de la Premier League, il faudra agir plus rapidement que prévu pour les Bianconeri. De son côté, le PSG attend au minimum 40M€ pour lâcher son international français.

Face à l’arrivée de Manchester United dans ce dossier, le directeur général de la Juve, Damien Comolli, va augmenter son offre pour convaincre le PSG, d’après la Gazzetta dello Sport. La nouvelle formule à venir serait de 10M€ en prêt payant avec une obligation d’achat de 40-45M€ qui sera levée sous certaines conditions : une qualification de la Juventus pour la Ligue des champions 2026-2027 et le temps de jeu de l’attaquant français. « Il n’y a pas encore d’accord, mais la Vieille Dame espère en trouver un dans les prochains jours (…) Comolli ne quittera pas la table des négociations et continuera à négocier dans l’espoir de trouver un accord », conclut le quotidien italien.