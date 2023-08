Mercato PSG : L’Eintracht Francfort s’exprime sur Kolo Muani

À trois jours de la fermeture du marché des transferts, le feuilleton Randal Kolo Muani ne semble pas proche de son terme. Après les déclarations du Français qui réclamait son départ, puis son boycott de l’entraînement ce mercredi matin, l’Eintracht Francfort s’est exprimé sur la situation dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

Après avoir refusé de multiples offres du Paris Saint-Germain pour l’acquisition de Randal Kolo Muani, l’Eintracht Francfort est décidé à ne pas lâcher le morceau pour son joueur de 24 ans. Les dirigeants allemands demandent 100M€ pour céder l’international français, une somme que le club de la capitale ne serait pas prêt à débourser dans l’immédiat. Hier, lors d’une interview accordée à Sky Sports, les déclarations de l’ancien de Nantes traduisaient une volonté claire de Kolo Muani de quitter son club pour rejoindre le PSG : « Le PSG a fait une offre record pour moi. Un transfert à Paris est maintenant une opportunité unique pour moi. J’aimerais venir à Paris et j’en ai informé les responsables. J’espère et je souhaite que l’Eintracht accepte l’offre de Paris et que ce transfert devienne possible pour moi. »

L’Eintracht ne cède pas

Une manière de mettre un coup de pied dans la fourmilière et faire bouger la situation. Mais Frankfort, toujours aussi ferme, ne semble pas céder aux demandes de son joueur. Dans un communiqué publié ce matin sur les réseaux sociaux, le club et le directeur sportif de l’Eintracht, Markus Krösche, n’a pas donné une énorme importance au comportement de Kolo Muani :

« L’attaquant Randal Kolo Muani a informé aujourd’hui la direction sportive de l’Eintracht Francfort qu’il ne participerait pas au dernier entraînement d’aujourd’hui avant le match de barrage contre le PFC Levski Sofia jeudi à 20h30. La raison qu’il a invoquée pour justifier son absence était son intention de rejoindre un autre club avant la période de transfert qui se termine vendredi soir. Nous avons appris à connaître Randal différemment et à connaître son véritable caractère. Il y a beaucoup de choses qui lui arrivent en ce moment et cela a entraîné cette réaction. Nous jouerons le match contre le Levski Sofia sans lui. C’est clair pour nous : son comportement n’a aucune influence sur les activités de transfert. L’important maintenant, c’est le match important contre Sofia. C’est une priorité absolue et d’une grande importance pour le club. Notre équipe est de grande qualité et elle est entièrement concentrée sur le match de demain.« Markus Krösche sur Randal Kolo Muani

Selon Fabrice Hawkins, l’absence de Kolo Muani à la séance d’entraînement serait une réponse à la situation incertaine autour de son avenir et à l’entêtement de ses dirigeants qui ne seraient pas en phase avec les promesses tenues. Des promesses qui auraient été convenues au début de l’été pour un départ du Français. Mais alors qu’il a déjà trouvé un accord avec le PSG depuis quelques semaines, le natif de Bondy voit sa formation se montrer très gourmande. Il n’a jamais caché ses intentions à son club et a très tôt informé ses dirigeants de sa volonté de rejoindre les champions de France en titre. « La prise de parole publique de Kolo Muani est donc un geste fort qui va dans ce sens et qui prouve qu’il souhaite quitter l’Eintracht que pour rejoindre le PSG« , indique RMC.

Selon le quotidien allemand Sport Bild, le discours de RKM réduirait les chances d’un départ de l’international français. Sport Bild explique que « Kolo Muani et son équipe de conseillers tentent maintenant de faire du chantage à l’Eintracht. ». Les prochaines heures seront à surveiller de près pour connaître le dénouement du feuilleton Kolo Muani.