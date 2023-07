Depuis vendredi soir, le bras de fer entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain a pris une toute autre tournure. Mis à l’écart de la tournée estivale au Japon et s’entraînant avec le loft, le numéro 7 parisien est face à l’ultimatum imposé par la direction Rouge & Bleu : partir cet été ou prolonger. Le club de la capitale serait prêt à vendre le meilleur buteur de son histoire, et ce dès le 31 juillet. C’est donc naturellement que des offres arrivent dans la boîte aux lettres parisienne, et notamment de l’Arabie Saoudite. Al Hilal serait prêt à lâcher une somme indécente pour s’attacher les services du crack de Bondy.

Qui pouvait croire quelques mois en arrière que Kylian Mbappé rejoindrait le loft du Paris Saint-Germain. C’est pourtant la décision qu’a pris le club de la capitale vendredi dernier, écarter le meilleur buteur de l’histoire Rouge & Bleu de la tournée estivale au Japon et menacer le joueur de ne pas jouer durant la saison si sa position reste la même. A partir du 31 juillet, le PSG considèrera Mbappé à vendre, si ce dernier ne répond pas positivement à l’ultimatum imposé par la direction du club : prolonger ou partir cet été. De ce fait, quelques clubs auraient montré de l’intérêt pour le numéro 7 parisien, mais aucune offre concrète n’était arrivée dans les courriers du club parisien. Cependant, aujourd’hui, plusieurs journalistes spécialistes du mercato affirment qu’une offre écrite venue d’Arabie Saoudite serait arrivée.

En effet, Fabrizio Romano, indique que le club d’Al-Hilal, pensionnaire du championnat saoudien, aurait effectué une offre écrite au Paris Saint-Germain, afin d’entamer les discussions avec le club de la capitale. Le club saoudien aurait proposé une somme pharaonique de 300 millions d’euros, en guise d’indemnité de transfert. Une somme record, mais le journaliste italien spécialiste du mercato indique qu’aucune discussions avec le clan du joueur n’a eu lieu pour Al-Hilal. Le Paris Saint-Germain reste convaincu que son numéro 7 possède un accord avec le Real Madrid pour un départ en 2024. Dans la foulée, plusieurs journalistes ont confirmée cette information, notamment Matteo Moretto ou encore Loïc Tanzi qui rajoute que le PSG attendra le 31 juillet pour avancer. Un journaliste de CBS Views, James Benge, rajoute que le club saoudien offrirait un salaire de 700 millions d’euros de salaire au capitaine des Bleus. Une offre d’un an, qui permettrait au joueur de rejoindre le Real Madrid libre l’été prochain. Une information à prendre avec des pincettes, mais confirmée par Relevo.

L’Equipe, confirme aussi l’information donnée par Fabrizio Romano. Le média indique même que le club de la capitale serait prêt à accepter l’offre saoudienne. Le quotidien sportif français rajoute que le Paris Saint-Germain attendrait un appel téléphonique aujourd’hui avec les dirigeants du FC Barcelone. Les Catalans porteraient également un intérêt et voudraient dépasser leurs rivaux madrilènes dans le dossier. Le Barça serait même prêt à inclure plusieurs joueurs dans le deal, compte tenu de leurs problèmes financiers, qui apparaissent comme un frein dans l’opération. D’autres clubs de Premier League seraient intéressés par Mbappé, à l’image de Chelsea, Manchester United, ou encore Tottenham, il en va de même pour l’Inter Milan. Des informations confirmées à l’instant par Le Parisien.