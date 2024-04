Mercato – Quel avenir pour les titis du PSG ?

Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation de France. Plusieurs titis sont convoqués par Luis Enrique cette saison. Mais quel avenir pour ces derniers ?

Cette saison, Luis Enrique a donné sa chance à certains titis. Outre Warren Zaïre-Emery, qui est un titulaire indiscutable, Senny Mayulu ou encore Ethan Mbappé ont eu la chance de faire ses débuts en professionnel. Joane Gadou a lui été plusieurs fois convoqué pour des matches mais sans entrer en jeu. Ce samedi, RMC Sport fait un point sur l’avenir de certains titis du PSG. Depuis l’annonce de Kylian Mbappé sur son départ à l’issue de son contrat, Ethan Mbappé n’apparaissait plus dans les groupes du coach espagnol. Ce soir, il a été convoqué pour le match contre Clermont. En fin de contrat stagiaire en juin prochain, le jeune milieu de terrain (17 ans) ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait.

Ethan Mbappé veut rester au PSG

Selon le média sportif, le PSG « a changé sa position le concernant après l’annonce de son frère Kylian Mbappé. Paris n’est plus tellement motivé à l’idée d’étendre son bail. » Nasser al-Khelaïfi aurait gelé les discussions, avance RMC Sport. Mais en interne, certaines voix expliquent qu’il y a toujours des chances de le voir porter le maillot parisien la saison prochaine. La position de Luis Enrique sur ce dossier est difficilement lisible, même si, en interne, il se montre dithyrambique envers le jeune frère du numéro 7 du PSG. « Très attaché au club en tant que titi parisien, Ethan Mbappé, lui, aimerait poursuivre au PSG. » S’il devait partir, il aurait des prétendants en Ligue 1 mais également en Allemagne et en Espagne, même si une arrivée au Real Madrid comme son frère ne serait pas la tendance aujourd’hui. « Le milieu aspire à suivre son propre chemin. Apprécié de tous en interne, Ethan Mbappé est d’ailleurs considéré comme un joueur à fort potentiel. »

Dortmund piste deux titis

Pièce maîtresse du milieu de terrain de Luis Enrique, Warren Zaïre-Emery est l’avenir du PSG. Encore sous contrat jusqu’en juin 2025 avec son club formateur, il n’a pas encore prolongé son contrat. RMC Sport explique que les discussions sont à un stade avancé mais pour l’instant, rien n’est acté même si l’heure est toujours à l’optimisme du côté de la direction parisienne. « Alors que la presse étrangère parle d’un accord verbal il n’y a, selon nos informations, aucun accord définitif entre les deux parties », explique Fabrice Hawkins. Enfin, le Borussia Dortmund s’intéresserait à Joane Gadou et Senny Mayulu. Pour ce dernier, le club allemand aurait fait une offre. De son côté, le PSG a aussi formulé une offre qui témoigne de l’envie du club de la capitale de conserver le joueur apprécié notamment par Luis Campos. Senny Mayulu « est le titi qui semble le plus proche d’une installation plus durable au sein de l’équipe première », conclut RMC Sport.