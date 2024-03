Mercato – Rafael Leao : « Mon avenir est très clair »

Le PSG fera face au départ de Kylian Mbappé au cours de l’été 2024 à l’occasion du mercato. En ce sens, les dirigeants du club de la capitale travailleront d’arrache pied afin de remplacer l’attaquant français. Parmi les prétendants, le nom de Rafael Leao revient avec insistance.

Si le mercato estival 2024 n’est pas encore d’actualité, le PSG voit d’ores et déjà des pistes naître et se multiplier. L’occasion pour différentes sources de faire affluer des informations autour de Rafael Leao. En effet, l’international portugais serait dans les petits papiers des dirigeants du Paris Saint-Germain afin de palier le départ de Kylian Mbappé. L’ailier de l’AC Milan bénéficie d’une clause libératoire dans son contrat d’un montant de 175 millions d’euros. Cependant, le principal intéressé s’est exprimé sur le sujet et ne semble pas ouvert à un départ : « Mon avenir est très clair et il est ici à l’AC Milan. Je suis sous contrat pour les quatre prochaines années, l’AC Milan m’a aidé dans les moments difficiles et je ne l’oublierai pas. Je veux gagner à nouveau à Milan, mon objectif est ici« , a déclaré Rafael Leao auprès de nos confrères italiens de la Corriere della Sera.