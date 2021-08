Mercato – Raiola aurait des exigences folles pour Haaland

Le Borussia Dortmund a tout juste réussi à éviter un revers face au TSG Hoffenheim (3-2). Et le sauveur a été une fois de plus Erling Haaland. Le Norvégien a marqué le but décisif pour porter le score à 3-2 pour le BVB dans les arrêts de jeu après que Munas Dabbur ait égalisé quelques instants plus tôt. De quoi rendre encore un peu plus intransférable d’ici le 31 août le buteur de 21 ans sous contrat jusqu’en 2024, représenté par Mino Raiola (53 ans). Un agent très gourmand qui aurait des exigences folles pour le natif de Leeds. Sport Bild avance des chiffres mirobolants qui circulent dans la coulisse. Mino Raiola a soumis les demandes suivantes au Chelsea FC: un salaire annuel de 50 millions d’euros (5% pour lui, soit 2.5M€/an), plus un bonus de quarante millions d’euros à la signature. Fou!

De son côté, le directeur général de Gladbach, Max Eberl, a donné son avis sur un potentiel départ de l’attaquant du Borussia Dortmund, Erling Haaland, au PSG pour succéder à Kylian Mbappé. Même avec une offre de 170 millions d’euros, BVB ne sera pas faible, pense-t-il. « Comme je connais Aki Watzke, l’argent ne lui suffira pas. Il n’y a pas d’alternative à Haaland dans l’effectif. Tous les objectifs de la saison seraient en danger. Et Aki est un Noir et Jaune ». L’été prochain, une clause libératoire à 90M€ sera active pour le joueur norvégien. Mino Raiola s’en frotte déjà les mains.