Le Paris Saint-Germain a su se construire un effectif solide l’été dernier. Le voeu de Kylian Mbappé de voir une équipe collective et compétitive a été exaucé par la direction parisienne. Mais l’attaquant français part du club à la fin de la saison. C’est donc un nouveau chantier de recrutement qui va intervenir cet été pour le club de la capitale.

« Nous ne l’avons pas re-signé la saison dernière avec l’intention de le vendre cet été »

Il a été annoncé du côté de la capitale en 2022 et son nom revient avec insistance depuis. En difficulté avec Manchester United cette saison (7 buts en 34 matches), les Parisiens pensent à l’Anglais pour leur secteur offensif. C’est en tout cas ce qu’a confirmé le Daily Mirror ce vendredi. Interrogé à ce sujet, l’entraîneur de Manchester United, Erik Ten Hag, a été clair. L’attaquant n’est pas à vendre et il compte bien le conserver pour la saison suivante. « Nous ne l’avons pas re-signé la saison dernière pour quatre ans avec l’intention de le vendre cet été, non. Il devrait faire partie de ce projet, ce n’est pas un sujet dont on parle« , a-t-il déclaré à la presse. À quelques mois du mercato et en pleine saison, on ne s’attendait pas à une autre réponse de la part du manager néerlandais.

