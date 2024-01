La situation sportive et contractuelle de Renato Sanches ne va pas pour s’améliorer, une situation qui n’arrange pas le PSG non plus. En effet, le joueur prêté par le club de la capitale ne parvient pas à s’imposer, ou trouver un nouveau point de chute.

Au cours de l’été 2023, Renato Sanches a plié bagage en direction de l’AS Roma en prêt. Cependant, après cette demi-saison 2023/2024, le milieu de terrain de 26 ans a disputé 227 minutes en 9 matchs toutes compétitions confondues et n’est pas parvenu à s’imposer sous les ordres de José Mourinho. En ce sens, les dernières informations parues dans la presse évoquaient une réflexion de l’AS Roma quant à l’avenir à donner au prêt de Renato Sanches. En effet, ce dernier pourrait voir son prêt en Série A être rompu dans les prochaines semaines. C’est en tous cas ce qu’avancent nos confrères du Parisien qui précisent tout de même qu’à l’heure actuelle, les dirigeants romains n’ont pas informé leurs homologues parisiens de leur volonté de rompre le prêt. La situation du joueur mène certaines écuries européennes à se pencher sur son cas et mène l’Olympiakos, le PAOK et le Besiktas sur la piste de Renato Sanches. Cependant, le Portugais ne serait pas enclin à rejoindre ces destinations.

L’intérêt pas réciproque

Toujours selon Le Parisien, le Besiktas aurait la volonté de remplacer Jean Onana, en partance pour l’Olympique de Marseille. Les deux clubs grecs quant à eux auraient également tenté leur chance. Cependant, Bruno Andrade, journaliste portugais, affirme que Renato Sanches ne serait pas intéressé à l’idée de rejoindre ces clubs. Une situation qui pourrait mettre le PSG dos au mur avec un joueur qui ne semble plus désiré à l’AS Roma, sous contrat jusqu’en 2027, et qui plus est aurait visiblement encore de l’ambition dans le choix de son futur point de chute.