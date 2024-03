Mercato : Renato Sanches sera de retour au PSG

En grande difficulté au PSG à cause de ses blessures, Renato Sanches a été envoyé en prêt du côté de l’AS Roma. En Italie, l’international portugais peine également à se défaire des blessures récurrentes et trouver un rythme de croisière.

L’histoire de la carrière de Renato Sanches aura comme couverture la période que le joueur traverse actuellement. Les blessures n’auront pas épargné le Golden Boy 2016 qui peine à se faire une place dans un effectif et trouver un rythme de croisière digne du haut niveau. C’est dans ce contexte que le PSG a tenté de la relancer en prêt du côté de l’AS Roma. En vain. En effet, depuis le début de la saison et son prêt en Italie, Renato Sanches a été blessé cinq fois et ne devrait donc pas s’éterniser en Série A. C’est en tous cas ce qu’affirme la Gazetta dello Sport qui avance que sur le plan économique, le renouvellement d’un prêt ou bien même un transfert et inenvisageable pour l’AS Roma. Les Giallorossi n’auraient aucune chance de pouvoir payer le salaire de Renato Sanches qui s’élève à près de 10,1 millions d’euros par an, ni même de s’aligner sur une indemnité de transfert. Le financier conjugué au sportif, l’ancien du LOSC, à la fin de la saison en cours et donc de son prêt à l’AS Roma, devrait donc retrouver le PSG, reste à savoir jusqu’à quand … .