Mercato : Un club de Liga a approché Layvin Kurzawa

Le prochain mercato estival du PSG devrait être animé par le dossier de celui qui remplacera Kylian Mbappé. Cependant, d’autres joueurs dont l’avenir est incertain feront la période estivale du club de la capitale, et Layvin Kurzawa est l’un d’entre eux.

Après neuf saisons passées au PSG, Layvin Kurzawa devrait bel et bien quitter le club de la capitale. Le latéral gauche français arrive en fin de contrat et les dirigeants parisiens ne devraient vraisemblablement ne plus compter sur lui. Avec seulement 8 minutes jouées sous les ordres de Luis Enrique, l’ancien de l’AS Monaco voit son avenir en Rouge & Bleu s’assombrir. A 31 ans, Layvin Kurzawa devra trouver un point de chute et une opportunité s’offre aujourd’hui à lui. En effet, selon Fabrizio Romano « Las Palmas a approché Layvin Kurzawa pour le recruter comme agent libre cet été« . De son côté, le joueur fait jouer la montre afin de faire mûrir sa réflexion et prendre la meilleure décision à la fin de la saison. L’actuel 12e de Liga pourrait donc être dans la course dans les prochaines semaines afin d’attirer gratuitement le latéral parisien.