Afin de renforcer son secteur offensif, le PSG semble avoir ciblé Bradley Barcola. L’ailier de 20 ans est associé au club de la capitale depuis plusieurs semaines, mais se retrouve aujourd’hui sur les tablettes d’un acteur majeur de ce mercato estival 2023 qui fera office de concurrent de poids au Paris Saint-Germain sur ce dossier.

Avec les départs de Neymar, et Messi, le PSG a une réelle envie de renforcer son secteur offensif qualitativement et quantitativement. Après les arrivées actées de Marco Asensio, Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé, les dirigeants parisiens ont une vraie volonté de faire venir Bradley Barcola selon Fabrice Hawkins. L’attaquant de l’Olympique Lyonnais bénéficie d’une connexion avec Luis Campos et Luis Enrique, à tel point que le technicien espagnol aurait déjà eu le Français de 20 ans au téléphone. Cependant, aucun accord n’existe à ce jour entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et Bradley Barcola. En effet, avant d’avancer sur les contours d’un contrat avec le joueur, il faudra négocier et se mettre d’accord avec l’Olympique Lyonnais, « qui se montre dur en affaire« , selon RMC Sport. Après une offre estimée entre 30 et 35 millions d’euros refusée par la direction lyonnaise, le flou demeure autour du montant attendu, même si la somme de 50 millions d’euros est évoquée. Toujours selon nos confrères « peu de chance pour que le montant soit en dessous des 35 millions d’euros« .

Chelsea en embuscade

En plus de l’aspect financier et des attentes de l’Olympique Lyonnais, le PSG devra faire face à la concurrence. En effet, si Manchester City semble s’être retiré de la course pour Bradley Barcola selon RMC Sport, préférant jeter son dévolu sur Jérémy Doku, le club de la capitale devra se méfier de l’assaut de Chelsea. Les Blues, après l’échec du dossier Michael Olise, auraient accéléré pour Bradley Barcola : « Chelsea a accéléré sur Bradley Barcola ces dernières heures Il est bien placé dans la short-list des Blues« , affirme Fabrice Hawkins sur son compte Twitter, en précisant qu’à ce stade, le joueur n’a donné son accord à personne. Notre confrère affirme également que l’OL aurait bien ouvert la porte à un transfert de son jeune joueur sous contrat jusqu’en juin 2026, en refusant tout de même l’offre du PSG estimée entre 30 et 35 millions d’euros. La direction du Paris Saint-Germain semble devoir s’activer afin d’éviter de se faire doubler par Chelsea qui se montre on ne peut plus actif sur ce mercato estival 2023.