Le mercato hivernal du PSG se poursuit et les pistes continuent de se multiplier dans le sens des départs et des arrivées. En ce sens, le dossier Nordi Mukiele, qui pourrait donc quitter le club de la capitale, semble lié à une potentielle nouvelle arrivée sous les cieux parisiens.

L’information qui mène Nordi Mukiele sur le chemin du Bayern Munich prend de l’ampleur depuis quelques heures. Selon Fabrizio Romano, journaliste spécialiste du mercato, le défenseur polyvalent Rouge & Bleu ferait l’objet d’un intérêt de Thomas Tuchel pour cet hiver, et celui-ci serait réciproque. En manque de temps de jeu sous les cieux parisiens, le numéro 26 du PSG pourrait profiter d’une carence des Bavarois sur le flanc droit de leur défense pour gagner un temps de jeu bien plus conséquent que sous les ordres des Luis Enrique. Avec le repositionnement de Konrad Laimer et les blessures récurrentes de Noussair Mazraoui qui s’envole pour la CAN 2024, Nordi Mukiele pourrait donc s’installer en tant que titulaire pour cette seconde partie de saison au Bayern Munich. Si le PSG n’est pas opposé à l’idée de libérer son joueur, il souhaiterait tout de même y trouver son compte sur le plan sportif en palliant son départ par un recrutement. Dans ce contexte, et selon nos confrères de L’Equipe, les dirigeants parisiens espèrent attirer un élément du Bayern Munich en échange.

Une piste qui relève de la mission impossible

Pour attirer Nordi Mukiele et convaincre le PSG, le Bayern Munich aurait transmis une offre de prêt avec une option d’achat à 25 millions d’euros selon L’Equipe. Ces derniers affirment que dans cette opération, les dirigeants du Paris Saint-Germain tenteraient de convaincre leurs homologues bavarois de leur céder Joshua Kimmich, contre Nordi Mukiele et une somme d’argent conséquente dont le montant n’a pas filtré. Si la piste semble avoir peu de chance d’aboutir, « Paris a tout de même décidé de se lancer dans des négociations« . L’international allemand est polyvalent et pourrait remplacer Achraf Hakimi sur le flanc droit de la défense de Luis Enrique avant de retrouver une place au milieu de terrain au retour de l’international marocain de la CAN 2024. Une polyvalence qu’apprécierait le technicien espagnol. Cependant, peu de chance que l’idée plaise au Bayern Munich de céder un élément important de l’effectif de Thomas Tuchel. En parallèle, le PSG continue d’explorer toutes les pistes sur le marché.